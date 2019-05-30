Парламент новичков 1 Владимир Фесенко

30.05.2019, 11:08

Впервые в истории Украины может появиться однопартийное большинство и однопартийное правительство.

Нынешний состав Верховной Рады Украины запомнился многими решениями. С одной стороны, были положительные результаты – проведен целый ряд серьезных реформ, важных конституционных изменений от судебной реформы до внесения в Конституцию курса на евроатлантическую интеграцию. Произошел целый ряд позитивных изменений – ценностных, идеологических, политических, вызванных Майданом – Верховная Рада смогла поддержать их законодательно.

С другой стороны, так и не удалось провести парламентскую реформу. Несмотря на существенное обновление депутатского состава, не удалось улучшить качество украинского парламентаризма и преодолеть его традиционные проблемы, включая «кнопкодавство», постоянные прогулы и, несмотря на постмайданные изменения, пренебрежение регламентом.

После Майдана был нарушен целый ряд парламентских традиций. Например, игнорировали права оппозиции, поскольку не хотели давать бывшим регионалам ни места в президиуме, ни в ряде комитетов. Это можно понять, но была нарушена одна из основных традиций украинского парламентаризма.

С коалицией ситуация тоже двойственная. Поначалу была создана ценностная, идеологическая коалиция из пяти фракций с конституционным большинством, но как показывает не только наш, но и европейский опыт, такие большие коалиции редко стабильны.

В 2016-м в коалиции остались две партии, что сделало ее, с одной стороны, более устойчивой, и формально она осталась старой коалицией. Но вот с точки зрения легитимности ее количественного состава, вопросы были и есть. Сейчас эта проблема для рассмотрения Конституционным судом.

Один из уроков этой ситуации заключается в том, что в регламенте Верховной Рады нужно четко зафиксировать не только момент создания коалиции, а когда и при каких условиях она прекращает свое существование.

И как институт коалиция не состоялась. Она существовала как политический феномен, как объединение фракций, но не как институт, где бы действовали внутренний регламент, органы коалиции. Как орган согласования интересов партий, входящих в ее состав – коалиция не действовала, что привело к ее распаду. Далее она существовала только на бумаге, но функцию принятия решений исполняли президент и премьер-министр, а не органы коалиции.

Голосования на досрочных парламентских выборах по открытым спискам, скорее всего, не произойдет. Я критично оцениваю тезис о том, что якобы открытые списки кардинально изменят и качество парламента, и качество наших элит. Ничего подобного. Они только сделают выборы и получение депутатского мандата более дорогим удовольствием.

Как это ни парадоксально, по закрытым спискам многим нашим известным активистам будет легче попасть в парламент. Их мало знают, а в случае открытых списков, деньги придется платить гораздо большие. И в многомандатных округах преимущество будут иметь люди с деньгами, либо те, кто контролирует этот регион.

При этом, учитывая интересы потенциального лидера парламентских выборов, за этот закон или избирательный кодекс проголосуют уже в следующем составе Верховной Рады.

Изменений не произойдет, в том числе и потому, что мажоритарщикам это невыгодно. Согласованный компромисс они не поддержали. Да и большей части парламентских сил тоже не выгодно отказываться от существующей системы – она их устраивает.

Проблема в том, что заявка об изменении избирательной системы была сделана и в коалиционном соглашении. Коалиционное соглашение было очень демократическим документом, документом согласования интересов. Но эгоизм отдельных политических сил взял верх, поэтому тезисы и про изменение избирательной системы, и про отмену неприкосновенности так и не были реализованы.

Следующий парламент будет другим. Впервые в нашей истории у нас может появиться однопартийное большинство и однопартийное правительство. Оно было – при Кучме или де-факто у регионалов (коммунисты были придатком к коалиции), но так, чтобы демократическим путем, да еще и абсолютная новая партия сразу могла получить парламентское большинство – такого не было.

Сложно сказать, что из этого выйдет, потому что с высокой вероятностью у нас в следующем составе парламента, особенно по партийным спискам, будет большинство новичков. Их будет много у потенциальных лидеров, той же партии Слуга народа, партии Вакарчука, частично даже у блока Порошенко.

Старожилы останутся в Оппоблоке, там партийный список будет состоять в основном из нынешних депутатов, так же в партии Тимошенко и партии Порошенко какая-то часть нынешних депутатов сохранится.

По мажоритарным округам, социологи говорят, что значительная часть избирателей просто проголосуют за кандидата от Зеленского. В таком случае, и по мажоритарке мы получим много новичков.

Как это скажется на работе парламента – я не решусь прогнозировать. Новизна не гарантирует качество, но может гарантировать новые проблемы.

Владимир Фесенко, «Новое время»