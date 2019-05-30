На могилевском заводе заставляют подписываться на госиздания 6 30.05.2019, 11:32

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Людей в приказном порядке вынуждают отдать десятую часть зарплаты на подписку.

На ОАО «Могилёвский завод «Строммашина» вышел приказ об обязательной подписке на печатные издания на 2-е полугодие 2019 года, пішет «Салідарнасць».

В документе ссылаются на письмо администрации Ленинского района Могилева. В списке изданий — «СБ», «Веснік Магілёва», «Могилевские ведомости».

«Если учесть, что в среднем ИТР и рабочие получают где-то 450 рублей, то суммы в 47-56 рублей весьма ощутимы. Ещё и в приказном порядке», — написали в сообществе ВКонтакте МОГИЛЁВ real.

В комментариях люди пишут, что с принудительной подпиской сталкиваются и на других госпредприятиях:

«Эти подписки даже в детских садах требуют! А там ещё ниже з/п, чем на заводах».

«Такой бред на каждом госпредприятии. И не только газеты заставляют выписывать, но и такие же никому не нужные лотерейки»

«Да скоро на улицы всех выселят, и последние трусы заберут».

Одна из подписчиц сообщества заметила, что законность приказа на могилевском заводе сомнительна.

«Безобоснованное лишение премии на фоне отказа от подписки тоже вряд ли надзорным органам и профсоюзам понравится, разве нет? Возможно ли, что на угрозах все закончится? Трудовой кодекс пускай и не идеален, но тем не менее, не позволяет руководству шантажировать сотрудников».