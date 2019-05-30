Белград и Приштина: что происходит на Балканах? 1 30.05.2019, 11:40

Фото: AP

Европейский союз призвал Сербию и Косово к максимальной сдержанности.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

По данным СМИ, подразделения сербской армии начали перемещаться в сторону в сторону границы с Косово. Также сообщается о вылете в том же направлении МиГ-29 ВВС Сербии и о том, что министр обороны Сербии Александр Вулин присутствует в зоне конфликта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность на фоне проводимых полицейским спецназом частично признанной республики Косово рейдов в северных регионах страны, преимущественно населенных сербами. В полной готовности приведены также части МВД.

Согласно заявлению премьер-министр Косовo, операция связана с борьбой организованной преступностью и контрабандой. Представитель миротворческих сил ООН в регионе подтвердил, что рейды полиции проходят на всей территории Косова и не направлены против сербского населения. В Белграде с такой постановкой вопроса не согласны, пообещав действовать жестко и без промедлений.

Опрошенные «Голосом Америки» эксперты разошлись в оценках относительно степени опасности ситуации вокруг Косово.

Руководитель сектора этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы Павел Кандель думает, что ситуация не грозит возникновением новой «горячей точки» в Европе. По его словам, события на Балканах происходят «по типовому сценарию».

«Они уже неоднократно повторялись, – добавил он. – Как косовские власти, так и сербские действуют в привычном для них ключе».

Несколько месяцев назад косовская полиция заходила на север страны, а после этого последовал приказ из Белграда о приведении сербской армии в боевую готовность, напомнил Павел Кандель: «Ничем особо примечательным это не кончилось. Полагаю, и сейчас будет примерно то же самое».

Акция косоваров приурочена к выступлению президента Вучича в сербском парламенте, где он обосновывал свою политику в отношении Косова, считает балкановед: «Политика эта, по сути, сводится к тому, что надо признавать независимость Косово, поскольку в ином случае альтернативой является замороженный конфликт, а албанцы не дадут его заморозить, перейдя к агрессивным действия. Вот албанцы не стали откладывать дело в долгий ящик и решили проиллюстрировать слова Вучича прямо по ходу пьесы. Это, что называется, игра по соглашению».

В ходе своего выступления в парламенте Вучич заявил, что Сербия больше не контролирует положение дел в Косово, и что он решил положить конец «лжи и самообману». По его словам, страна потеряла территорию, потерпев поражение, и требуется сделать выбор, как теперь строить взаимоотношения с Косово.

В конечном счете, наверное, Вучич пойдет на признание независимости Косово, если ему позволят хотя бы сохранить лицо, предположил Павел Кандель.

«Но пока не видно, чтобы албанцы готовы были дать сербскому лидеру хотя бы такой шанс. А без этого ему трудно принять решение. В общем, человек он не глупый и понимает, что спешить вряд ли стоит. К тому же ни Европе, ни США сейчас не до Косово», – резюмировал эксперт.

В свою очередь, профессор, доктор политических наук Юлий Нисневич, наоборот, полагает, что ситуация крайне взрывоопасна. По его мнению, ни одна из сторон пока не слишком озабочены тем, чтобы торжество здравого смысла в регионе возобладало.

«Буквально незадолго до начавшихся событий прозвучало заявление лидера Сербии, в котором он признал, что Белград осознает: контроль над Косово утрачен. И вдруг такой резкий разворот. На мой взгляд, ситуация очень тревожная. Балканы – исторически взрывоопасный регион. Вспомним, откуда пошла Первая мировая война».

Косовары, видимо, почувствовали приближение переговоров и решили улучшить свои позиции для диалога, выдвигает политолог свою версию происходящего: «Это, к сожалению, довольно распространенная практика. Хотя она и редко способствует продуктивности переговоров. Все разговоры про то, что там проводится рутинная операция по борьбе с преступностью, выглядит не серьезно».

Вместе с тем профессор выразил надежду, что ситуация не будет доведена до крайности, хотя и не исключил, что все произойдет «с точностью до наоборот».