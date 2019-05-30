Посольство Беларуси попало в коррупционный скандал в Армении 3 30.05.2019, 11:44

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Александр Лукашенко и Гагик Царукян

Местные журналисты предполагают, что речь может идти о «классическом» отмывании денег.

Беларуси может быть причастна к отмыванию денег в Армении. Об этом сообщает местное издание «Платформа проверки фактов», пишет сайт телеканала «Белсат».

Посольство Беларуси в Армении – единственное посольство, которое находится за пределами Еревана. Оно переехало в село Ариндж Котайкской области в 2014 году на участок, прилегающий к особняку лидера партии «Процветающая Армения», крупного предпринимателя Гагика Царукяна.

Земельный участок и здание Беларусь приобрела у Жевика Мкртчяна, который на тот момент возглавлял Армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе». 55% акций этой компании принадлежат концерну Царукяна ООО «Мульти Групп», остальная часть – четырем белорусским компаниям концерна «Белгоспищепром». То есть правительство Беларуси заплатило деньги за недвижимость представителю связанного с ним концерна.

Более того, в мае 2014 года общая кадастровая стоимость участка и зданий была оценена примерно в $ 95 000. Но в соответствии с договором от 24 июля 2014 года между Мкртчяном и Беларусью, белорусская сторона заплатила за недвижимость около $ 2 млн, или в 20 раз больше кадастровая стоимость. Независимый эксперт оценил дом и землю в максимум $ 450 000, или в четыре раза меньше, чем потраченные средства.

Что касается Гагика Царукяна, с домом которого граничит белорусское посольство, то он является другом Лукашенко, который неоднократно встречался с ним в Армении и даже присутствовал на освящении церкви, построенной на деньги олигарха. В сентябре 2013 года Царукян был награжден белорусским орденом Дружбы народов, а в октябре 2016 г. он уже сам подарил 12-летнему Николаю Лукашенко четырех белых львят.

В 2012 году Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» Гагик Царукян и государственное предприятие «Беларусьторг» основали в Минске ООО «Армянский стандарт».

В посольстве Беларуси отказались комментировать причины и обстоятельства покупки участка по соседству с армянским бизнесменам. Местные журналисты предполагают, что речь может идти о «классическом» отмывании денег.