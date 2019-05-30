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Российский депутат посоветовал пенсионерам «жить чуть-чуть впроголодь»

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  • 30.05.2019, 11:54
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко предложил свою диету для пенсионеров.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко порекомендовал российским пенсионерам меньше есть. Сделал он это, комментируя сведения об эффективности интенсивных тренировок ради избавления от брюшного жира, создающего риск сердечных заболеваний.

Онищенко признал, что физическая нагрузка нужна, но только тогда, «когда, при этом, сердце позволяет», сообщает RNS.

По его словам, следует не забывать, что объем потребления пищи, особенно у взрослых людей также должен быть эффективным.

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — заявил депутат.

Напомним, Росстат заявил, что почти половине российских семей (48,2%) хватает денег только на еду и одежду.


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