Как российские СМИ меняют тональность в отношении Зеленского 1 Наталья Лебедь

30.05.2019, 12:31

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Рубиконом стала инаугурационная речь нового президента Украины.

В то время как часть украинского социума увидела во Владимире Зеленском политика с про российскими наклонностями, в Москве его разоблачили как ярого русофоба. Рубиконом стала инаугурационная речь нового президента. Но опять же, пока соотечественники отчитывали Зеленского за то, что фраза "Россия – враг и агрессор" не была им четко проартикулирована, в РФ дошли до полного разочарования в украинском лидере.

"Осторожный оптимизм"

Хотя если вспомнить хронологию последнего месяца, начать стоит с того, что глава РФ Путин не поздравил своего коллегу с избранием. А вот Петр Порошенко в свое время получил из Москвы все надлежащие гратуляции. Почему этого не было сделано по отношению к Зеленскому? В России решили, что реверансы преждевременны, ведь "судить надо по конкретным делам, по конкретным шагам", объяснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого процитировали российские "Ведомости".

Это издание привело слова московского политтехнолога Евгения Минченко, который отметил, что "сам по себе украинский режим, независимо от фамилии президента, небезосновательно считается враждебным по отношению к России. Поэтому давать сейчас какие-то авансы Зеленскому - особого смысла нет". Один раз Россия уже ошиблась, продолжает развивать мнение Минченко, потому что думала, что для Порошенко главное – это деньги и конфеты. "Но вышло иначе – из "шоколадного короля" появился главнокомандующий. Посмотрим, что выйдет из артиста", – говорит он.

Другое российское СМИ – Газета.ру – сразу после второго тура писало о том, что "победа Зеленского дает основания для осторожного оптимизма" (…) "Свое первое заявление Зеленский сделал по теме освобождения задержанных украинцев, моряков в частности. Таким образом, Зеленский должен выйти на диалог с Россией", – предполагало издание.

В архивах росмедиа нам повезло найти очень показательную статью, датированную еще январем 2019 года. Материал, напечатанный на ресурсе "Взгляд", содержит довольно-таки комплиментарные отзывы о Зеленском. Авторы даже называют его "последним джедаем" и "символом новой надежды": "Он против того, чтобы русскоязычных в Украине "ломали" и делали людьми второго сорта (…) В общем, Зеленский – это "компромиссный кандидат". Патриот, но не фанатик. Западник, но не русофоб. Евромайдан, но без Порошенко".

Увлекшись рассказом о добродетели тогда еще кандидата в президенты, "Взгляд" приходит к выводу, что Зеленский является даже… слишком хорошим лидером для Украины. "Для России видимая адекватность кандидата – это и плюс, и минус одновременно. Необходимо осознать то, что у многих в РФ, не исключая и правящие круги, сохраняется достаточно высокое (чтобы не сказать – "братское") отношение к Украине. Украину нам до сих пор жаль, и адекватный человек во главе этой державы в результате может обеспечить украинскому государству, которое катится в тартарары, некоторую "передышку".

"И нужно ли давать такую "передышку" откровенно враждебному государству, которое при этом не собирается отказываться от планов по евроинтеграции, украинизации и декоммунизации? Скорее нет, чем да. Слабеющих врагов следует додавливать до конца, а не кормить до тех пор, пока очередной Майдан не откроет новую главу украинской истории – еще более антироссийскую", – писал "Взгляд".

"Хунта 2.0"

Не прошло и полгода, как тональность того же "Взгляда" коренным образом изменилась. Следует заметить, что среди других интернет-изданий это уделяет украинской тематике максимум внимания. На портале пожаловались, что правообладатель сериала "Слуга народа" заблокировал для россиян его показ на YouTube и что студия "Квартал 95" отказалась отвечать "Интерфаксу" о причинах такого решения. Не понравилось "Взгляду" и то, что глава АП Зеленского Андрей Богдан пообещал Москве "политику кнута и пряника".

А 24 мая "Взгляд" разместил статью под названием "Во что превратят Украину либертарианцы?", где выразил искреннюю надежду на то, что начинания Зеленского провалятся. "Каковы шансы на то, что у безнадежного государственного образования, где возвышенные мечты о светлом будущем легко рождаются и быстро умирают, под руководством политических дилетантов получится что-то хорошее? Еще ни разу не получалось, а тут вдруг раз – и получится", – иронизирует "Взгляд". И выражает надежду, что либертарианство в Украине потерпит такой же крах, как либерализм в России.

Интересно отслеживать и эволюцию взглядов на Зеленского двух известных российских телепропагандистов Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Для обоих кандидат Владимир Зеленский в начале президентской гонки был, скорее, положительным героем. Все изменилось еще до обнародования официальных результатов голосования. Сейчас на российских федеральных каналах о нем говорят так же резко, как о Петре Порошенко в течение последних нескольких лет.

"В Украине начинается новый сериал: как мы ему доверяли, как мы его выбрали и как быстро он будет терять популярность" – этими словами Владимир Соловьев начал одну из своих воскресных программ на канале "Россия-1". При этом до второго тура Соловьев (кстати, член партии "Единая Россия") был настроен по отношению к Зеленскому гораздо теплее. 4 апреля в эфире программы "Против" он с гостями обсуждал батл видеороликами, который устроили кандидаты в президенты Украины накануне дебатов. И не скрывал при этом, на чьей стороне его симпатии. "С одной стороны – Голливуд, а с другой – киностудия Довженко, 1978 год, еще и музычку наложили… На самом деле Зеленский – это следующий пункт в развитии, в эволюционном развитии украинской политической реальности", – говорил Соловьев.

В общем, Зеленский был положительным героем на российском ТВ достаточно долго: он "близок России", с ним можно "вести" диалог, против него ведется "грязная кампания Порошенко". То, что шоумен неплохо показал себя на дебатах, признал даже Дмитрий Киселев. "Зеленский просто поставил Порошенко на колени. А трибуны по итогам словесной дуэли скандировали "Зеленский, Зеленский!" – рассказывал зрителям телеведущий.

Кстати, Киселев был одним из тех, кто провел параллель между карьерой Зеленского и карьерой 40-го президента США Рональда Рейгана, а также президента Гватемалы Джимми Моралеса. Он же, опережая события, заявлял о том, что Зеленский - "без пяти минут президент Украины" и что если бы Петр Порошенко знал о такой перспективе, то "убил бы Зеленского в буквальном смысле".

Риторика российских телеканалов начала меняться, когда после второго тура голосования Зеленский в качестве президента-электа стал делать первые заявления по поводу ситуации на Донбассе. "Позитива пока мало. Кампания была выдающаяся, потому что он умудрился не сказать ничего, это кампания, основанная на пустоте, это кампания – ничто", – отметил ведущий 1-го канала Петр Толстой.

"Когда спрашиваешь, а какая команда у человека, которого они выбрали, – они не способны ответить. А какие первые шаги он собирается сделать? Они не способны ответить. И вся Украина дико радуется. Почему?" – спрашивал Соловьев. "Никто из кандидатов не предложил путей выхода страны из жесточайшего кризиса. Да и ожидать этого было глупо. Расчет был на спектакль", – говорил Киселев.

А в общем, с легкой руки издания "Настоящее время" эпоха правления Зеленского, которая только началась, уже получила название "Хунта 2.0". И это, возможно, одна из важнейших характеристик текущей президентской каденции.

"Президент мира на словах"

Однако чем именно прогневал Зеленский российское сообщество, в частности журналистскую и экспертную среду? Прежде всего отметим, что российским медиа очень импонируют слова президента Зеленского, который в своей инаугурационной речи сказал, что готов к непопулярным решениям и к диалогу с Россией для прекращения войны на Донбассе. Медийщики начали строить множество версий относительно того, о каких именно непопулярных решениях могла бы идти речь. И лишь "Коммерсант" осторожно заметил, что эта часть речи Зеленского выглядит довольно "проблемной", поскольку непонятно, как Зеленский достигнет мира без значительных уступок Путину. А на эти уступки он, мол, вряд ли пойдет.

Недавняя поездка Владимира Зеленского в район боевых действий окончательно подорвала веру московских медиа в его пророссийскость. На сайте телеканала RT об этом визите написали следующее: "Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность посетил позиции украинских военнослужащих в Донбассе (…) При этом ранее Зеленский заявлял, что готов на все ради прекращения конфликта на Донбассе. Однако эксперты считают, что новый глава государства не будет спешить выполнять минские соглашения".

RT тут же окрестил Зеленского "президентом мира на словах", обвиняя его в том, что он как верховный главнокомандующий не отдал приказ прекратить обстрелы позиций боевиков. "Если бы он по-настоящему хотел решить конфликт, то уже дал бы поручение Раде принять законы, которые предусмотрены минскими соглашениями. В частности, о статусе Донецкой и Луганской областей. Я думаю, что никаких реальных движений и шагов до того дня, как пройдут выборы в Раду, не будет", – цитирует RT политолога Юрия Светова.

Не пришлось по вкусу росСМИ и то, что идея референдума относительно путей достижения мира с Россией (о ней, напомним, говорил не сам Зеленский, а глава его администрации Богдан) понемногу сходит с повестки дня. В гневе и раздражении пропагандист Соловьев предрек, что "в случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Извините нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!".

Тем временем российская "Независимая газета" информирует, что в Украине Зеленскому забрасывают "капитуляцию" и "предательство", однако новый президент объясняет своим оппонентам, что именно он имел в виду и чего надеялся достичь. В статье, датированной 23 мая, НГ пишет о том, как на Банковой собрались категорические противники референдума и как Зеленский "пригласил на беседу участников акции".

"О содержании разговора написал в соцсети один из ее участников Тим Златкин. По его словам, новый президент Украины заявил, что видит своим первым заданием прекращение огня на Донбассе. Активисты тут же поправили президента: "Мы хотим победы в войне". Тема переговоров с РФ, по словам того же источника, перетекла в обсуждение кадровых вопросов, ведь на сегодня у Украины нет даже состава новой переговорной группы в Минске", – рассказывает "Независимая газета".

И добавляет: "Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с РФ. Отвечая на вопросы журналистов перед началом выступления на iForum-2019 в Киеве, будут ли переговоры с Россией, президент Украины сказал: "Нет".

Интересный момент: как бы не оценивали российские массмедиа события в Украине, иногда в их публикациях чувствуется в определенной степени зависть к тому, что происходит на наших просторах. Касается это в основном ситуации внутри страны – не экономической, но той, что характеризует уровень украинской демократии.

"Президент – каждый украинец, заявил Зеленский: не только 73%, которые проголосовали за него, но все 100% украинцев. А значит, ответственность за построение новой, успешной и счастливой страны – это дело каждого. Эти простые и сильные слова звучат, наверное, крамолой для Кремля", – отмечают "Ведомости".

"Слова Зеленского перечеркивают распространенное в России отношение власти к людям как новой нефти – источникам налогов, легитимации принятых наверху решений или кандидатов, – пишет газета. – Обидно, наверное, слышать, как президент соседней страны цитирует президента нашего главного геополитического врага: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема!".

"И совсем странно, наверное, звучат слова Зеленского, что "президент – не икона, не идол", поэтому его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников, пусть лучше они повесят фотографии своих детей. Это перебрасывает вертикаль власти, устанавливая ее ответственность перед будущим, а не перед высшим", – отмечают "Ведомости".

В конце концов, не стоит впадать в преждевременные иллюзии. Статья "Ведомостей" - это, скорее, исключение из общего потока. Значительно больше на ум россиян влияют такие люди, как Соловьев и Киселев. А у них, как мы знаем, "эту нашу демократию" совсем не жалуют.

Наталья Лебедь, 112.ua