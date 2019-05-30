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В Могилеве вскрылась коррупция в морге

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  • 30.05.2019, 12:32
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Иллюстрационное фото

В деле почти 500 потерпевших.

Работников патологоанатомического отделения в Могилеве обвиняют в коррупции. В деле замешана организованная группа, сообщает tut.by со ссылкой на СК.

По данным следствия, 44-летний врач-патологоанатом, завотделением, создал и возглавил организованную группу, в которую вошли подчиненные санитары.

В течение 8 лет медработники, пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны, необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим.

Обвиняемые под любым предлогом предотвращали возможность расчетов в безналичной форме, принимали от граждан наличные деньги без выдачи кассовых чеков, часть которых, в том числе подлежащая последующему зачислению на внебюджетный счет учреждения, делилась между участниками организованной группы, — рассказали в СК.

Следователями допрошено более 4 тысяч человек. Потерпевшими по уголовному делу признаны 492.

Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление служебными полномочиями — в зависимости от роли каждого.

Обвиняемые под стражей.

Напомним, это не первые факты коррупции в патологоанатомической службе страны. В марте нынешнего года суд вынес приговор бывшему главному патологоанатому Минздрава. 70-летний Аркадий Пучков получил 7 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима с конфискацией.


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