Статкевич в Могилеве: Чаще всего люди спрашивают – кто сменит Лукашенко? 30.05.2019, 12:54

Фото: AFP

Белорусы надеются, что это может сделать армия.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, выдвинутый БНК кандидатом в президенты Беларуси, встретился с жителями Могилева.

О том, как проходила встреча, политик рассказал сайту Charter97.org:

- Общение с людьми прошло динамично и интересно. Пришли в основном обычные жители города, а не активисты оппозиционных движений. На встрече были люди разных возрастов – и молодые, и среднего возраста. Многие из них активно работают, занимаются собственным бизнесом.

На встречу с «заклятым врагом Лукашенко» из привела непростая жизненная ситуация. По словам собравшихся, в стране «просто становится невозможно жить».

Примеры были показаны тут же: в большом дворе возле дома, где мы собирались, практически все мужчины уехали работать в Россию.

Еще более отчаянная ситуация в районах Могилевской области. Предприятия практически все – банкроты. На целый район чаще всего работает не более одного предприятия. И если оно еще «дышит», то его директор превращается в местного божка, который делает с людьми все, что захочет. Если человек скажет хоть слово против – его выгоняют вместе с семьей, и люди без преувеличения голодают.

Нулевая деловая активность видна даже по состоянию трассы на Могилев: на всем пути от Минска практически не было никаких рекламных баннеров, кроме «Бабушкиной крынки».

В самом Могилеве еще теплится какая-то жизнь, но рядом – полная разруха.

Во время войны вешали плакаты «Закрыто, все ушли на фронт». Сейчас в Могилеве и области почти такая же ситуацию: взрослые мужчины как будто ушли на войну. Только это война за выживание. Люди уезжают на заработки: маршрутка до Москвы стоит 40 рублей, и по этому маршруту люди день за днем едут в поисках вариантов прокормить семью.

- Какие вопросы вам задавали на встрече? Что запомнилось больше всего?

- Люди говорят: «Я у себя дома, на Родине. Почему нет работы здесь? Почему я должен уезжать?»

Ответ на этот вопрос один: человек, который незаконно удерживает власть, довел до этого.

Впрочем, такой ответ давал даже не я, а те, кто пришел на встречу – активные, здоровые люди, которым не дают жить и развиваться.

Еще больше вопросов люди задавали по переменам в Беларуси. «Откуда они могут прийти? Кто сменит Лукашенко? Кто обеспечит смену власти? Кто его приберет?», - эти вопросы звучали чаще всего.

Некоторые даже высказывали предположения, что это может сделать, например, армия.

Было ощущение, что я вижу плотину, которую вот-вот прорвет. Такое впечатление, что люди уже давно жаждут перемен, запрос на изменения не просто созрел – он скоро может перезреть. Люди просто ищут выход. Беларусь живет надеждой на перемены.

Были вопросы и по отношениям с Россией. Люди видят, что Россия взяла Лукашенко на крючок, посадила его на нефтяную иглу. Хотя некоторые меня поправляли: «Не Россия, а Кремль». Но все видят, что сейчас в Кремле будут перекрывать «краник» для Лукашенко, надеясь, что он, как наркоман, все отдаст.

Люди не хотят участвовать в этих делах диктатора. Они говорили мне: «Он впал в зависимость, но мы же нормальные, мы можем развиваться – нам только нужно нормальную власть и свободу».

В общем, у меня очень позитивные впечатления от этой встречи.

- Были ли какие-то практические предложения по взаимодействую с вами и БНК?

- Конечно, мы получили очень много контактов от обычных людей, которые до этого времени не были связаны с оппозицией. Уже начали обсуждать варианты совместной работы. Будем держать руку на пульсе.

- В каких районах области вам удалось побывать во время этой поездки?

- Кроме Могилева, мы были еще в нескольких районах.

Больше всего запомнился Шкловский район. Это нетипичный район: в него вкладываются огромные деньги, которые постоянно разворовываются. Коррупция в Шкловском районе зашкаливает.

Вторая главная проблема этого района – экология. Я даже не говорю о многочисленных свинарниках, которые там понастроили. Один только завод газетной бумаги тайно сбрасывает огромное количество ядовитых стоков в Днепр. А надзорным органам дана сверху установка нет обращать на это внимание.

- Будут ли продолжаться ваши поездки по регионам?

- Конечно. Мы постоянно находим во время поездок новых сторонников и активистов БНК. Власть боится наших встреч, делает все, чтобы они не освещались в СМИ. Но это не беда: есть «новые медиа», блогеры и стримеры, которые выкладывают видео наших встреч в социальных сетях.

Поэтому, несмотря на препятствия властей, такие поездки будут продолжаться. В них будут участвовать и другие активисты БНК. Пока общение с людьми будет происходить в уже выработанном формате.

Но в дальнейшем мы попробуем делать такие встречи в открытом уличном формате, не запрещенном законом. Думаю, что такие встречи мы начнем проводить с осени.

БНК будет общаться с народом, потому что ситуация в стране действительно сложная – и не только в экономике.

Поэтому с народом нужно все время разговаривать и нужно поднимать людей.