Ярош: Если Зеленский предаст Украину — потеряет не должность, а жизнь 30.05.2019, 13:09

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Дмитрий Ярош

Для государства очень важно, что в ближайшее время будет делать новоизбранный президент.

Что происходит сейчас на Донбассе? Может ли украинское войско освободить оккупированные территории и где наилучшие перспективы для наступления? Сколько времени понадобится украинской армии на то, чтобы дойти до границы — и будет ли мешать Россия это сделать?

Об этом, а также том, какой может быть судьба президента Владимира Зеленского, рисках реванша, "мире любой ценой" и новых угрозах со стороны России OBOZREVATEL поговорил с командующим Украинской Добровольческой Армии Дмитрием Ярошем.

- Самое первое – и, пожалуй, самое важное: что происходит сейчас на Донбассе? Какие тенденции наблюдаются?

- Каких-то кардинальных изменений там за последний год не произошло. Но активизация на фронте есть. Это видно даже по официальным сводкам.

Но наши Вооруженные силы, слава Богу, работают эффективнее, чем работали даже год назад. Потери противника сейчас намного больше. Квалификация ВСУ и всех подразделений, которые есть в зоне проведения ООС, растет.

Пока мы официально были на фронте, я своим ребятам всегда ставил задачу: "минусовать" врага. Потому что это приводит к деморализации, дезориентации сил противника. И Вооруженные Силы это сейчас хорошо делают. Сергей Наев неплохо справлялся. Надеюсь, и новый командующий ООС, Александр Сырский тоже будет хорошо выполнять возложенные на него Родиной задачи.

- Вы с ним знакомы?

- Лично – нет. Возможно, мы где-то пересекались, но я об этом не помню. Очень много людей прошло перед глазами на войне. Познакомиться и быть полезным в Операции Объединенных Сил – готов.

- Что конкретно изменилось к лучшему в ВСУ за последний год, по вашему мнению?

- Абсолютный плюс – это разрешение на ведение огня без предупреждения вышестоящего начальства. Люди защищают свое и выполняют Устав. И когда по ним открывают огонь, несмотря на так называемые Минские договоренности, они могут отвечать. Это правильно, круто, по-украински. И это надо распространять максимально.

Второе: войскам дали возможность продвигаться вперед по "серой зоне". Это в крайний год происходит. Конечно, это не решает вопросы войны как таковой, но с морально-психологической точки зрения, для армии это очень важно, когда они захватывают какие-то ВОПы сепарские, идут вперед. Это правильно. Так надо делать.

Я бы на месте военного командования даже провел бы несколько операций по освобождению населенных пунктов – тех, которые даже по "Минску" должны быть нашими. Тех же Дебальцево, Докучаевска, например. Почему нет?

- А это реально, учитывая, насколько серьезно противник там укрепился за эти годы?

- Абсолютно реально. В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций потерь с нашей стороны будет немного. А вот потери врага будут очень серьезными.

А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи подносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя... Сепары же могут и убежать. Когда фронт прорываешь, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем по передке сейчас, что у них на ВОПах стоят по 2-3 человека. Там катастрофически не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения. Если почитать, что пишут сепары – видно, что они морально сломлены и паникуют. Например горловское направление они совсем не перекрывают. Потому что, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные "очаги сопротивления".

Это все можно и нужно учитывать. И с учетом этих нюансов – проводить наступательные операции.

- С чем может быть связана такая ситуация на той стороне? Россия прекратила поставлять туда живую силу? Возможно, знаете что-то о том, какая ситуация сейчас там вообще с присутствием России?

- Разведка подтверждает: поток наемников на Донбасс очень снизился. И давно, уже пару лет как – точно. Реклама этой войны в России сейчас уже не такая большая, как в 2014-15 годах. Соответственно, финансовые вливания, которые идут (по пару тысяч рублей они получают там) никак не заполняют пробелы в семейном бюджете российских боевиков.

Война в России уже непопулярна. И она не решает никаких вопросов – даже для того быдла, которое там воюет. Популярность этой войны падает каждый день, как и популярность ее организаторов: Путина и кремлевской клики.

- Но мы знаем, как искусно и быстро в России умеют разжигать ненависть. Могут там начать новый виток нагнетания истерии вокруг мысли, что украинцы – это самые большие враги?

- Могут. Более того, я думаю, они планируют перейти к активизации боевых действий, снова пришлют "добровольцев" из вооруженных сил Российской Федерации... Особенно перед нашими внеочередными парламентскими выборами. "Принуждение Украины к миру" - так бы это называлось. Мы это предусматриваем. И будем, безусловно, этому противодействовать.

- А если бы Россия больше не вмешивалась, не "блуждали" здесь у нас их "отпускники", как это не раз уже было, не переходили границу их подразделения – сколько нам надо было бы времени, чтобы полностью освободить наши земли?

- Имеете в виду заявление командующего ООС Сергея Наева? Я не Наев. Он имеет гораздо больше информации, чем я, потому что как раз в Штабе ООС она концентрируется. Поэтому я не буду называть конкретных сроков. Мне кажется, его заявление о времени – преувеличение. Но за пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию.

Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых "ЛДНР", которые фактически являются вооруженными формированиями РФ.

Но в целом, если, как говорят в Галичине, "на мужицкий ум" - думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся в городские бои – это будет длинная боевая операция.

- И мучительная.

- Да. С большими потерями. А вот локализовать их... Именно это и пытались сделать в 2014 году. Стратегия была абсолютно правильная. Просто наши генералы тогда не могли себе представить, что Россия вмешается напрямую. Я лично докладывал еще из-под Саур-Могилы, когда нас с территории России крыли там из всех калибров (до границы по прямой было 7 км) - слышал в ответ: такого не может быть! И только когда российские танки пошли – они поняли, что может.

- Считаете, риск, что Россия снова вмешается, высокий?

- Я этот риск постоянно предвижу. Потому что это логично для них – принуждение Украины к миру на их условиях. Нам главное не поддаться на шантаж Путина.

Поэтому для государства очень важно, что в ближайшее время будет делать новоизбранный президент Зеленский. Потому что то, что я услышал о референдуме – мне это трудно понять.

Это все равно что нас изнасиловали, а мы опросы проводим, дружить нам с насильником или не стоит. Это полный идиотизм!

И это то, что заставляет меня лично думать о сопротивлении этой власти. А я бы очень этого не хотел. Потому что понимаю прекрасно, что это в конце концов снова закончится вмешательством России.

- Вмешательством какого рода, например?

- Не обязательно открытым вторжением.

Как вариант, могут сыграть на том, что у нас президент – еврей по национальности. Он сам об этом говорит. Я уважаю еврейский народ. Среди моих друзей есть евреи, в УДА много евреев воевали. Это мои братья. Но я переживаю, чтобы Россия не взялась раскачивать антисемитскую тему. Потому что они пытаются использовать ее постоянно. Подбрасывать в украинскую общественную жизнь несуществующий "пещерный антисемитизм".

Так представьте себе, что будет, если хоть какой-то намек на антисемитизм появится?

Новому президенту, на мой взгляд, надо особое внимание обратить на национальную политику, чтобы уравновесить национальный вопрос, чтобы сделать невозможным использование этой темы врагом.

И это, в конце концов, выходило бы на что-то положительное для людей разных национальностей, проживающих на нашей украинской земле.

Сейчас любят левацкий термин "политическая нация". Я это определение не воспринимаю, потому что оно, по сути является полным аналогом "советского народа", но понимаю, что оно для многих определяет объединение граждан, которые живут здесь и сейчас. Это – народ. Потому что нация украинская – это все же "мертвые, живые и нерожденные украинцы, в Украине и вне Украины сущие". И мне очень понравился месседж, который Зеленский направил этническим украинцам за рубежом. Он в инаугурационном выступлении своем подчеркнул: возвращайтесь, мы всем вам предоставим гражданство. И это правильно. Он говорит, что нас, украинцев, 65 миллионов... Подозреваю, что больше.

Мы в 2014 году показали, что можем действовать не как неоколония. Добровольцы и волонтеры как раз показали. Когда система государственного управления умирала и готова была подчиняться одним, вторым, третьим. Когда Минские соглашения подписывали, на которых, возможно, Зеленский теперь сыграет в негатив. И нам придется в таком случае поднимать восстание...

- Что имеете в виду?

- Минский формат – и я об этом говорю постоянно – это возможность затягивать время, вооружать ВСУ, переходить на лучшие мировые стандарты в системе национальной безопасности и обороны. Это возможность для маневра. Но не больше. Реализация Минских договоренностей - это гибель нашего государства. Они не стоят и капли крови ребят и девушек, мужчин и женщин, погибших на этой войне. Ни капли.

И это надо понимать. Порошенко играл на "Минске" – и хорошо играл. Факт. Он тянул время.

Мы смогли за время этой дипломатической игры лучше подготовиться к возможному широкомасштабному вторжению России.

- Думаете, пришло время отказываться от "Минска"?

- Безусловно.

- А вот у Зеленского сразу после выборов сказали, что альтернатив ему нет.

- "У Зеленского сказали" ... А Зеленский хоть что-то говорил?

- Нет.

- И это страшно. Верховный Главнокомандующий, который вообще ничего не говорит. Это какая-то пустота. И это очень странно.

- Ждем, что скажет новоизбранный президент?

- Не только. Дальше воюем и готовимся. Ждем, что скажет и, главное, как будет действовать. "По плодам их узнаете их", - говорит Священное Писание. "Плоды" мы увидим где-то на осень. Зеленский – неопытный политик. А короля делает свита. И мы уже видим, кто там, "в свите", начинает проявляться. Оптимизма это не добавляет. Потому что Зеленский обещал своим избирателям (я избирателем Зеленского не был), что сломает олигархическую систему. Но уже по первым назначениям мы видим, что олигархическая система продолжает жить и процветать. И, очевидно, так и будет в дальнейшем. Просто потоки переведут.

- Какие у вас отношения с Коломойским?

- Я не имею ничего против Игоря Валерьевича. Мы очень плодотворно работали в 2014 году, когда он был губернатором Днепропетровской области. Поэтому Коломойский для меня не является страшилкой. Я понимаю, что та демонизация, которая произошла, построена больше на пропаганде, чем на реальности. И в потоках, за которые идет война – нефть, газ, миллиарды...

И я точно знаю, что Коломойский не был тогда угрозой для государства в любом случае.

- А как насчет его заявления о том, что на Донбассе идет гражданская война?

- Абсолютную дурость сказал. Более того, я говорил об этом с Арсеном Аваковым и другими чиновниками – они того же мнения. Такого говорить нельзя. Это – "красная черта", перейдя которую, оказываешься в лагере врага.

Тем более, что Коломойский реально противостоял российской агрессии в 2014 году. И он прекрасно знает, что нет там никакого гражданского конфликта. Это оккупация нашей территории войсками РФ и наемниками, которые состоят на службе у России. Это однозначно.

Но, вероятно, что-то его подталкивает делать такие заявления. Видимо, какой-то деловой интерес.

В этом и заключается основная опасность олигархата, как по мне. Они, олигархи, талантливые люди, потому что без таланта невозможно построить такие бизнеса и заработать миллиарды. Но опасность олигархов в том, что они – компрадорцы. Им "по барабану" Родина. Им нужны деньги. Прибыль им закрывает глаза на все. И тогда можно договариваться с Россией на любых условиях.

И именно поэтому Зеленский для нас, украинцев – это очень опасно. Чувствую это.

- В чем заключается опасность?

- Для нас опасны его заявления о мире любой ценой. Владимир просто не знает цену этого мира. Он, возможно, бывал с концертами близко к фронту. Но когда моих пацанов разрывало российскими снарядами на мелкие кусочки и потом эти кусочки надо было собирать и отправлять мамам – цена как-то совершенно иначе выглядит.

Я надеюсь, Владимир Зеленский, мой Верховный Главнокомандующий, которому я, конечно же, подчиняюсь, просто ошибается в определенных вещах.

И я хочу через ваш информационный ресурс пригласить его проехаться со мной по передку. Я показал бы ему много-много вещей. Рассказал бы, что происходило на фронте крайние 5 лет. От боя под Славянском в апреле 2014-го. От того, когда в Славянск пацанята поехали с Майдана – а им там разрезали животы, набили камнями и бросили в реку. Я бы хотел, чтобы он увидел пыточною в Авдеевке – такой, какой увидели ее, когда освободили этот город в июле 2014-го. Я бы хотел, чтобы он осознал, о какой именно цене говорит. Или он считает, что это не стоит мести? Учитывает ли он в своем понимании "мира любой ценой" тех казненных людей? Наших украинских людей!

А мнение ваты и охлоса меня совершенно не интересует. Потому что это государство не принадлежит быдломассе.

Оно принадлежит воинам, которые за это государство погибают каждый день, уже на протяжении более пяти лет. Оно принадлежит всем, кто в той или иной степени, стоит на ее защите (военным, добровольцам, правоохранителям, волонтерам, предпринимателям, журналистам, семьям защитников государства и т.п.). Это наше государство! И мы ее никаким захожим не отдадим.

Если будет возможность встретиться с ним - я это скажу ему в глаза.

- Вы пытаетесь сейчас с ним встретиться?

- Да. Я уже пару месседжей сделал, но он что-то молчит. Возможно, к нему они не дошли. Он - человек занятой...

Но даже если эта встреча и не произойдет – ничего страшного. Просто надо чтобы он понял одну истину: украинцев нельзя унижать. Украинцы, после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех "орлов", которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли.

И очень важно, чтобы он это понимал.

А так – у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом и боевым Верховным Главнокомандующим.

Он может дать стимул к ускорению реформирования Вооруженных Сил Украины и других государственных силовых структур по лучшим мировым стандартам. И не только натовским...

Он может объединить мировое украинство, что во сто крат повысит потенциал государства и отпор российской агрессии.

Он даже может стать большим украинским националистом, чем Ярош. Потому что на данный момент имеет гораздо больше рычагов влияния на развитие украинской нации.

Он может дать свободу бизнесу, освободив предпринимателей от страшного давления силовиков. Сделать так, что бизнес не будут так "шарахкать", как "шарахкали" при предыдущих президентах. В какую бы область я не приезжал – везде предприниматели говорили: нас "Кашники" "кошмарят" по полной программе, менты, налоговая...

При таких условиях мы не можем поднять экономику. Нам необходим экономический рост на уровне не менее 7-9% в год. Иначе мы уровня Польши достигаем разве 50 лет. А сейчас мы даже до 3% не дотягиваем. Так что – 100 лет Польшу догонять? Это смешно!

- Тем более, что нас никто не ждет...

- Мы будем идти своим путем. Национальным. Украинским. Для этого нужно уже готовиться к следующим президентским выборам.

- Пойдете на выборы?

- Я серьезно рассматриваю этот вариант. Пойду сам или поддержу с удовольствием более достойного человека.

Не бросая войну, попробую написать несколько работ о моем видении будущего Украины. Буду помогать, в первую очередь, украинским националистам и патриотам, дать новое видение Украины, опираясь на прочный идеологический фундамент – наследство Тараса Шевченко, Николая Михновского, Дмитрия Донцова, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, Василия Иванишина и так далее.

Я попробую в ближайшем будущем повлиять на то, чтобы украинцы сохранили свое Государство и сделали национализм современным и перспективным. Это будут мои личные самые важные задачи