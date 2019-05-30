В Гродно школьники-отличники будут ездить в маршрутках бесплатно 2 30.05.2019, 13:21

Для специальной льготы ученики должны по всем предметам за четверть получить 9 и 10.

Школьники-отличники смогут ездить в маршрутных такси бесплатно, передает «Гродно Плюс».

Инициативу поддержали руководители фирм-перевозчиков в Гродно. Планируется, что такое поощрение будет доступно с 1 сентября, после урегулирования всех вопросов. Транспорт, который предоставит такие привилегии отличникам, будет обозначен специальными стикерами. А школьникам выдадут справки, где будет официально подтверждено, что они учатся отлично. Чтобы бесплатно ездить на маршрутках, ученики должны по всем предметам за четверть получить 9 и 10.