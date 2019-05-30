На дне Северного моря найдена затонувшая страна 4 30.05.2019, 13:22

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Ученые уверены, что в скором времени им удастся найти следы доисторических поселений.

Местность, расположенная между Британскими островами и континентальным побережьем, вокруг нынешней Доггер-банки, примерно 10 тысяч лет назад была сушей. Там росли леса, паслись стада и жили люди, пишет «Популярная механика».

Затем ледники начали таять, а уровень моря — повышаться. Что сталось со стадами и охотниками в точности неизвестно, но на морском дне и по сию пору иногда находятся следы пребывания людей — каменные орудия, резные кости и т. п.

Исследователи взяли пробы отложений на дне моря во время 11-дневной экспедиции на судне RV Belgic. Возраст затонувшего ландшафта с окаменелыми остатками доисторического леса составляет примерно 10 тысяч лет. Это часть Доггерленда — района, расположенного между восточными берегами Британии и материком.

Анализ некоторых образцов показал, что под морским дном находится слой торфа. Это говорит о том, что раньше здесь была болотистая низменность. Можно думать, что она подходила для обитания тогдашних людей. Часть затопленных земель полностью покрыта более современными отложениями крупнейших рек, таких как Рейн.

Тем не менее ученые уверены, что в скором времени им удастся найти следы доисторических поселений.

В последние годы в районе Браун-Бэнк между Англией и Нидерландами были обнаружены многочисленные остатки рыболовных лодок, древние человеческие кости, кремневые орудия, наконечники копий и даже резные кости.

Образцы отложений добытых последней экспедицией сейчас изучаются; анализ займет несколько месяцев. Данные экспедиции также будут использованы для дальнейшего обновления археологических карт подводного Доггерленда, которые были подготовлены по данным сейсморазведки и образцам отложений в течение нескольких последних лет.