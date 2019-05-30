Верховная Рада Украины отказалась отправить Гройсмана в отставку 1 30.05.2019, 13:34

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Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины подчеркнул, что с уважением отнесется к любому решению парламента.

Верховная Рада Украины 30 мая не отправила в отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает gordonua.com.

За соответствующий проект постановления №10341, зарегистрированный в парламенте 29 мая, проголосовали 97 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Перед голосованием Гройсман заявил, что "никогда в жизни не держался за свою должность", однако при этом никогда и не избегал ответственности. Он отметил, что в последнее время "звучали заявления о дефолте", а задание правительства – не допустить кризиса в стране.

Премьер подчеркнул, что с уважением отнесется к любому решению Верховной Рады.

Против отставки Гройсмана высказались фракции Блока Петра Порошенко, "Народный фронт", поддержали – Радикальная партия, Оппозиционный блок, "Батьківщина".

20 мая 2019 года в должность президента Украины официально вступил Владимир Зеленский. Во время инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал Кабинет Министров уйти в отставку.

В тот же день Гройсман заявил, что намерен подать в отставку после заседания правительства 22 мая. Он выразил уверенность, что в новом парламенте "вместе с единомышленниками сформирует профессиональную команду".

22 мая на заседании Кабмина Гройсман заявил, что не держится за свою должность, и подтвердил намерение подать в отставку в этот же день.

23 мая заявление с просьбой об отставке Гройсмана зарегистрировали в Раде, как заявила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк.

30 мая нардеп от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко заявил, что фракция БПП не будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и членов правительства Украины.

Согласно законодательству, отставка премьера повлечет за собой отставку всего правительства, при этом до назначения новых министров глава Кабмина и члены правительства будут исполнять свои обязанности.