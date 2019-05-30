«Они кричали: Назад! Назад!» 30.05.2019, 13:42

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО / ИТАР-ТАСС

В Беларуси сняли документальный фильм о трагедии на Немиге.

20 лет назад 30 мая выпало на воскресенье. Погода обещала быть теплой и солнечной, хотя синоптики предупреждали о грозе. В тот день к Светлане Михайловне пришли гости, Нина Степановна отправилась с мужем на Вячу, Наталья Михайловна и Анна Францевна занимались домашними делами. Оксана, Тимофей, Алексей и Петр собирались на праздник у Дворца спорта. Никто из героев фильма тогда даже в страшном сне не мог представить себе, как круто изменится их жизнь буквально за несколько часов, пишет onliner.by.

О том, как шло следствие, что говорила милиция, медики, чиновники и организаторы концерта, а также чем закончился суд по резонансному делу, смотрите в документальном фильме о трагедии на Немиге.