В России в Мурманской области украли мост через реку 7 30.05.2019, 13:48

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Фото: kirap51 Вконтакте

Злоумышленники обрушили конструкцию в реку, а затем разобрали ее на части.

В России в Мурманской области пропал мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова в комментарии rg.ru.

Обнаружили пропажу моста жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому он принадлежал.

Предположительно, злоумышленники обрушили центральный пролет конструкции в реку, а затем разобрали его на части.

До 2007 года на этом месте проходила железнодорожная ветка. Затем ее разобрали, однако сам пролет моста до недавнего времени оставался на месте.