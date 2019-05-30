В России в Мурманской области украли мост через реку

В России в Мурманской области украли мост через реку7
- 30.05.2019, 13:48
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Злоумышленники обрушили конструкцию в реку, а затем разобрали ее на части.
В России в Мурманской области пропал мост через реку Умба, заявила представитель местного управления МВД Валерия Филиппова в комментарии rg.ru.
Обнаружили пропажу моста жители поселка Коашва Апатитско-Кировского района, они написали заявление в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому он принадлежал.
Предположительно, злоумышленники обрушили центральный пролет конструкции в реку, а затем разобрали его на части.
До 2007 года на этом месте проходила железнодорожная ветка. Затем ее разобрали, однако сам пролет моста до недавнего времени оставался на месте.