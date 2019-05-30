NEXTA: В Гродно власти прячут масштабную эпидемию кори 2 30.05.2019, 13:54

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По данным блогерa, в инфекционной больнице находятся 19 человек.

В Гродно среди студентов выявлены случаи заболевания корью. Заболели учащиеся, живших в одном из общежитий на бульваре Ленинского комсомола, сообщает «Белсат».

Как сообщает БелТА со ссылкой на областной Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, больных госпитализировали в областную инфекционную больницу. Сюда же с подозрением на корь поместили еще нескольких студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Гродненского государственного медицинского университета.

«Речь о карантине в общежитии не ведется», –рассказали в областном центре гигиены и эпидемиологии.

Отмечается, что организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори.

Масштабы заболевания прячутся?

Вместе с тем, как сообщает телеграмм-канал NEXTA, «чтобы избежать паники среди населения и иностранных гостей накануне II Европейских игр» настоящая информация о масштабах заболевания не сообщается. По данным канала, в гродненской инфекционной больнице по состоянию на 30 мая находятся 19 человек.

Нашим корреспондентом представители больницы давать комментарий по телефону отказались.

Эпицентром заболевания стал врачебный университет, куда корь из Польши привез один из студентов.

«Студентов не отпускали домой, пришлось даже задействовать милицию, чтобы сдерживать. Вакцин не хватает. В этот понедельник уже в 5-м общежитии госпитализировали еще двоих. Само общежитие закрыли на карантин», – сообщает NEXTA.

Студенты ждут конца сессии, чтобы быстрее уехать из Гродно по домам. Занятия в университетах тоже не отменяли.

В комментарии журналистам первый проректор Гродненского медицинского университета Виталий Воробьев сообщил, что не знает точного количества заболевших. «Знаю, что их пока немного», – сказал он.

«То, что было озвучено, то и есть. Занимается санэпидемстанция. Центр эпидемиологии и инфекционная больница, если нужно, подключаются», – отметил первый проректор.

По его словам, «все, кажется, под контролем». «Посмотрим, что будет дальше», – заявил Виталий Воробьев.

Получить комментарий в Министерстве здравоохранения не удалось.

Как передается корь

Корь передается воздушно-капельным путем. Чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел, при условии, что вы не привиты и у вас нет иммунитета. Инкубационный период болезни с момента заражения до появления симптомов может длиться от 7 до 21 дня.

Первые симптомы кори напоминают респираторную инфекциею. У человека повышается температура, появляется насморк, кашель, воспаляются и краснеют глаза, возникает слезотечение. На четвертый день болезни на лице и шее появляется сыпь, затем она распространяется по всему телу. За шесть дней она подсыхает и исчезает.

Наихудшее осложнение – это воспаление оболочек головного мозга. Чаще возникают пневмонии, реже – воспаления глаз, колиты и гнойные поражения кожи.

Прививки от кори делаются планово в 12 месяцев и 6 лет. Считается, что если вакцинация прошла по правилам, то иммунитет должен защищать человека до конца жизни. Чтобы это проверить, можно сдать анализ крови и узнать свой уровень антител к кори. В редких случаях человек, которому делали обе плановые прививки также может заболеть.