Александр Невзоров: Товарищ Гундяев, отдохните 3 30.05.2019, 13:58

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Александр Невзоров

Как патриарх Кирилл «снес» рейтинг Путину.

В эфире «Эха Москвы» публицист Александр Невзоров рассуждает о том, сколько еще процентов рейтинга патриарх Кирилл «снес Владимиру Владимировичу своей милой репликой о трех церквях в сутки». Речь идет о падении личного рейтинга президента России до рекордных 31,7% (по данным ВЦИОМ).

— Причем Гундяев-то, оказывается, великолепно владеет искусством раскачать. Конечно, неумышленно, но он, оказывается, мастер — как «оказывается»? Мы давно знали — очень опасных глупостей. За последнее время он столько раз блеснул репликами, которые ни в коем случае нельзя было произносить, что даже Путин, поздравляя его с какой-то их очередной церковной датой, тихо ему шепнул: «Гуня, отдохни».

Это прозвучало на всю страну: вот надо помолчать — в том смысле. «Товарищ Гундяев, отдохните». Но не внял Гундяев, причем не внял ни какому-то там богу, а не внял самому Путину, то есть высшему гласу и отдыхать не стал. Потому что у него вот этот зуд чего-нибудь ляпнуть гораздо сильнее…

У него просто очень сильный зуд ляпнуть и показать православную распальцовку. И он выбрал момент, конечно. Он дождался самого-самого такого крещендо мощнейшего церковного скандала уже с осязаемыми, абсолютно живыми — и назовем, конечно, вещи своими именами — антицерковными протестами населения и ляпнул. Пока протесты маскируются под любовь к скверикам. Но опытный препаратор видит их подлинную природу.

По поводу протестов. Формально они пока заключаются в возражениях против маниакального возведения всюду торговых точек РПЦ, именуемых церквями. Вот тут Гуня и показал распальцовку.

Напомню, что фоном для этого поповского бахвальства служит очень грустная картина обнищания, горя отчаявшихся людей в многослойных кредитных паутинах запутавшихся. И эту картину твердой, уверенной, мастерской кистью написал Росстат, который опубликовал известие о радикальном обнищании трех четвертей населения России.

Таким же фоном для этой поповской распальцовки служит и удручающее для Кремля падение рейтинга президента, которое зафиксировал ВЦИОМ. И так далее. Вот до населения что-то потихоньку начинает доходить. Очертилась некая безнадега.

И тут снова образовался, как мы уже поняли, Гуня со своей кривой, но очень поповской арифметикой. Но он патриарх Московский и всея Руси, а не калькулятор московский, поэтому он не обязан считать.

Он живет по понятиям скотоводов Синая I века нашей эры. Тогда еще никакой таблицы умножения не было. Эти претензии, которые к нему предъявляются из-за его ошибки, абсолютно не обоснованы.

Но при этом при всем он отмечает упорно, что вот россияне стали осознавать, что без бога ничего не получится. Возникает вопрос: а что получилось с ним? Вот на этот вопрос вам ответят Росстат и ВЦИОМ. Получилось пока не очень.

Но Гунина хвастливая реплика сработала, население вздрогнуло. Это выглядит примерно, как прийти в голодный барак и отрыгнуть полкилограмма черной икры. В общем, нежности к рыгателю это не вызывает.