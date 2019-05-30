Геннадий Федынич: Получается, у нас есть граждане высшего сорта 2 30.05.2019, 14:07

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Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП раскритиковал изменения в декрете о «тунеядцах».

Стало известно о том, что новое постановление Совета Министров внесло изменения в декрет о «тунеядцах»: ввели персональную ответственность за добавление данных. Серьезное ли изменение? Для «Белсата» ситуацию комментирует Геннадий Федынич, лидер Независимого профсоюза РЭП.

«Людям пора смеяться! Бояться здесь нечего. Посмотрите, что делается. Освободили от тунеядства жен и мужей тех людей, которые работают за рубежом (чиновников). Здесь как происходит? Они вынуждены выехать туда на работу, жить там не работая, остальные граждане вынуждены также выехать за границу, но работать и привозить деньги в Беларусь! Получается, у нас есть граждане высшего сорта, а остальные – никакого сорта! Это прямая дискриминация в отношении своих граждан!»