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Первое в мире цифровое платье продали за $9,5 тысяч

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  • 30.05.2019, 14:11
  • 1,341

Код платья уникален и может быть использован в качестве криптовалюты.

Художница Джоанна Джасковски, студия Dapper Labs и голландский стартап The Fabricant создали первое в мире цифровое платье — оно называется Iridescence и сделано с помощью блокчейна. Его продали за 9500 долларов на аукционе, пишет knife.media.

Код платья уникален и может быть использован в качестве криптовалюты. Модель адаптируется под фигуру заказчика — человек может «носить» наряд на своих фотографиях и видео.

Создатели относятся к своей работе как к новому виду искусства и уверены, что в будущем крупные бренды начнут создавать собственные виртуальные коллекции, чтобы завоевать любовь поколения Z.

Также по образцу цифрового платья можно сделать выкройку и сшить реальную одежду.


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