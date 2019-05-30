Вакарчук: В Украине появятся новые лидеры и менеджеры государства 1 30.05.2019, 14:19

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

ФОТО: УНИАН

Лидер партии «Голос» обсудил реформы с представителем Ангелы Меркель.

Музыкант и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук встретился со спецпосланником канцлера Германии Ангелы Меркель по поддержке реформ в Украине с Георгом Мильбрадтом, сообщает ТСН.

Представитель Меркель отметил, что его визит "скорее не политический, а с целью наладить работу в процессе децентрализации".

В свою очередь Святослав Вакарчук заверил Мильбрадта в поддержке.

"Мы готовы поддержать закрепление децентрализации в Конституции. Ведь она означает полное изменение политического ландшафта для общин по всей стране. В течение лишь одного поколения у нас на местном уровне появятся новые лидеры и новые менеджеры для государства", – сказал он.