Токсичная «Дружба» 1 30.05.2019, 14:29

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Экологи рассказали о последствиях загрязнения нефтепровода.

Эксперты опасаются, что потери времени на устранение последствий аварии на нефтепроводе «Дружба» грозят не только финансовыми расходами, но и рисками для окружающей среды. Хлорсодержащие соединения, которыми была загрязнена нефть, обладают сильными коррозийными свойствами и вредят как стенкам трубы, так и оборудованию нефтеперерабатывающих заводов, говорят специалисты, опрошенные DW.

Если по южной ветке трубопровода прокачка чистой нефти пошла, то более мощная северная ветка, ведущая в Польшу и Германию, до сих пор парализована. Продолжительное нахождение грязной нефти в трубах при повышающейся внешней температуре усилит коррозийную атаку в надземных участках нефтепровода, говорит Ральф Беслер (Ralph Bäßler), специалист по коррозии и антикоррозийной защите Федерального ведомства по исследованию и испытанию материалов (BAM) при Минэкономики ФРГ. Коррозия увеличит риски разлива нефти, опасается руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.

Экологов также беспокоит судьба некондиционной нефти, находящейся в России. Некоторые НПЗ в Европе столкнулись с проблемами при попытке ее переработать. Для ее промышленной утилизации — то есть смешивания с доведением до кондиционного состояния — потребуются десятки миллионов тонн чистой нефти.

«Хороший вопрос, что с ней делать дальше. Я просто надеюсь, что ее не сольют, не закопают в землю. Очень надеюсь», — отметил Владимир Чупров.

По косвенным признакам — повышение доли хлорорганики в российской нефти, которая поступает на экспорт из порта в Новороссийске — можно заключить, что некондиционная нефть уже смешивается там с чистой. Но резервуаров в Новороссийске физически не хватит, чтобы вместить весь объем грязной нефти, пишет DW.

«У нас должно вызывать беспокойство то, что у аварии могут быть экологические последствия в России, или в Беларуси, или в Украине, — говорит профессор Технического университета Мюнхена Тим Бюте (Tim Büthe). — Учитывая историю экологических инцидентов в России, едва ли можно доверять тому, что Москва с полной ответственностью отнесется к задаче утилизации».

Чупров опасается, что некондиционная нефть частично окажется у небольших полулегальных переработчиков нефти в России.

Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе «Дружба» и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 млн тонн, сообщил «Коммерсанту» вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. По его словам, нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений, которая вернется в Россию, «будет размещаться в свободных емкостях резервуарных парков дочерних обществ ПАО «Транснефть» с учетом планов поставки нефти, в соответствии с договорными обязательствами перед грузоотправителями, а также с учетом безопасности технологического процесса при транспортировке». Общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 млн тонн, уточнил Андронов.