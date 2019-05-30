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«Матери-328» провели два митинга в Минске

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  • 30.05.2019, 14:39
Фото: «Радыё Свабода»

Матери осужденных по статье 328 вышли на площадь Независимости и в Киевский сквер.

Матери осужденных по статье 328 собрались в 11.30 на площади Независимости в Минске, около здания «палаты представителей», сообщает «Белсат».

Участницы движения «Матери-328» обратились к «депутатам». Татьяна Каневская, одна из лидеров движения «Матери-328,» намерена заявить о своем участии в парламентских выборах.

Активистки также провели акцию в Киевском сквере, которая началась в 14.00. На митинг собралось около 50 человек, сообщает «Радыё Свабода».

«Хотим обратить внимание в первую очередь ответственных органов - судов, прокуратуры, - сказала глава организации Лариса Жигарь, - хотя на Лукашенко уже нет надежды, ведь столько уже раз к нему обращались, а результата нет».

Главные требования прежние: реформа, в результате которой для осужденных по 3 и 4 частях статьи 328 будет смягчено наказание и предусмотрена амнистия.

Фото: «Радыё Свабода»

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