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Назначен новый генеральный директор минского «Динамо»

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  • 30.05.2019, 15:03
Андрей Толмач

Им стал глава мини-футбольного клуба «Столица».

Новым генеральным директором «Динамо» Минск назначен Андрей Толмач.

Толмач является воспитанником СДЮШОР «Динамо». Функционер выступал в следующих клубах: «Атака-Аура», «Коммунальник», «Звезда-ВА-БГУ», «МТЗ-РИПО» и «Динамо-Юни». Возглавлял мини-футбольный клуб «Столица», а также национальную сборную Беларуси по мини-футболу, «Трибуна».

Отметим, что Толмач на посту генерального директора сменил Сергея Перникова, который сегодня покинул клуб.


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