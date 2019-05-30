Назначен новый генеральный директор минского «Динамо» 2 30.05.2019, 15:03

Андрей Толмач

Им стал глава мини-футбольного клуба «Столица».

Новым генеральным директором «Динамо» Минск назначен Андрей Толмач.

Толмач является воспитанником СДЮШОР «Динамо». Функционер выступал в следующих клубах: «Атака-Аура», «Коммунальник», «Звезда-ВА-БГУ», «МТЗ-РИПО» и «Динамо-Юни». Возглавлял мини-футбольный клуб «Столица», а также национальную сборную Беларуси по мини-футболу, «Трибуна».

Отметим, что Толмач на посту генерального директора сменил Сергея Перникова, который сегодня покинул клуб.