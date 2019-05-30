Азаренко и Соболенко выбыли из турнира «Ролан Гаррос» 8 30.05.2019, 15:22

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Белоруски уступили соперницам в матчах второго круга.

Лидеры женской сборной Беларуси по теннису Виктория Азаренко и Арина Соболенко провели матчи второго раунда «Ролан Гаррос» (призовой фонд — 23,02 млн долларов). Виктория Азаренко проиграла в трех сетах первой ракетке мира Наоми Осаке. Арина Соболенко проиграла в двух сетах 17-летней американке Аманде Анисимовой, сообщает tut.by.

В матче 2-го круга Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах потерпела поражение от 17-летней американки Аманды Анисимовой (№ 51 WTA) — 4:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 14 минут.

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко была близка к своей первой с 2016 года победе над первой ракеткой мира и все же уступила японке Наоми Осаке — 6:4, 5:7, 3:6.