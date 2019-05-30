Отец погибшего инспектора ГАИ: Думал, что версия о суициде - чтобы запутать людей, которые это сделали 30.05.2019, 15:38

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Фотo: svaboda.org

Родные Евгений Потаповича намерены добиться эксгумации тела сына.

Родители убитого могилевского инспектора ГАИ Евгения Потаповичa рассказали «Белсату» о своих сомнениях в официальной версии о самоубийстве, а также про желание эксгумации тела сына.

Владимир Потапович, отец погибшего инспектора ГАИ Евгения Потаповичa, оценил психологическое состояние своего сына накануне трагедии:

«Недели 2 назад был в нормальном настроении, был нормальный разговор, рассказал мне, что живет с девушкой, был в гостях у ее родных, познакомился, все хорошо. Минимум раз в неделю мы разговаривали по телефону о работе, о жизни, о том, что у него происходит внутри. Сначала была одна версия, после похорон - вторая. Я сначала думал, что это чтобы запутать людей, которые это сделали. Но вижу, что их точка зрения не меняется, поэтому обратился к вам, чтобы найти истину. Хочу, чтобы состоялась эксгумация тела моего сына, чтобы расставить все точки над i - был суицид или не было? Были ли повреждения в нижней части тела?»