В Испании вынесены приговоры по делу о «русской мафии» 30.05.2019, 15:37

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Cамо дело пока не считается полностью завершенным.

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла в четверг, 30 мая, приговоры представителям так называемой "русской мафии"- 14 гражданам России, Грузии и Испании. Речь идет о конечной фазе нашумевшего в свое время дела под кодовым названием "Оса", начатого еще в 2005 году. Однако, как заявил DW представитель НСПИ, само дело пока не считается полностью завершенным, поскольку главный обвиняемый - Тариэл Ониани, по кличке "Таро", до сих пор не ответил перед судом за деяния, совершенные в Испании.

Болезненный укус "Осы"

Все началось с арестов в июне 2005 года в Испании выходцев из бывшего СССР и их испанских подельников. В один день было арестовано 28 человек. Обвиняли их в "отмывании капиталов в составе преступной организации". В операции "Оса", как писала испанская пресса, было задействовано 400 полицейских. Они наложили арест на 800 банковских счетов задержанных, на их многочисленные особняки и на 42 автомобиля.

Операцию испанцы разрабатывали при содействии силовых структур Германии, Франции, Великобритании, Израиля и России. Как явствует из материалов следствия, арестованные создали в стране сеть финансовых и строительных компаний, ресторанов и баров с целью "отмывания" денег, полученных на территории бывшего Союза "от игорного бизнеса, вымогательства и похищения людей".

Главный обвиняемый пока не осужден

Представитель НСПИ напомнил, что в 2005 году Таро удалось избежать ареста - он скрылся буквально за несколько часов до начала операции "Оса". Испанцы подозревают, что этот деятель имел "своего человека" в полиции, который и предупредил его об опасности. Отъезд был настолько поспешным, что Ониани даже не успел увезти свою 12-летнюю дочь, которая попала под опеку социальных служб Испании.

'Между тем, как известно из российских источников, в 2009 году Ониани был арестован в РФ и приговорен к 10 годам тюрьмы за похищение бизнесмена. В 2011 году он на короткое время был отправлен в Испанию по просьбе испанской стороны - для проведения следственных мероприятий в рамках дела "Оса". В апреле 2019 года Таро отбыл срок и был освобожден из колонии в Оренбургской области, но вскоре вновь был арестован - в связи срассмотрением вопроса о его экстрадиции по запросу Испании.

Мягкие приговоры

Всех фигурантов дела испанский суд приговорил к лишению свободы на срок от 3 до 6 месяцев. Однако никто из них не будет помещен под стражу, поскольку в свое время они отбыли эти сроки в ходе предварительного заключения после ареста. Судьи, по словам представителя НСПИ, учли, что процесс "слишком затянулся", и вынесли "мягкие приговоры", хотя прокуратура требовала для подсудимых от 6 до 8 лет тюрьмы. Что касается Ониани, то его по-прежнему ждут в Испании 8 лет лишения свободы.