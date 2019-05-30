Cвятослав Вакарчук: Первым нашим законопроектом будет деолигархизация 30.05.2019, 15:50

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинский политик заявил, что в партии «Голос» не будет депутатов-кнопкодавов.

Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук впервые рассказывает о своем бизнесе, деньгах и экономической программе. Но сначала - вся политическая подноготная его новой партии, которая, как он считает, изменит правила в Украине. Только самое интересное - в интервью LIGA.net.

- Еще полгода назад Святослав Вакарчук находился под общественным давлением. От вас ждали похода в президенты.

- "Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас". Так писал мой любимый Иван Франко. Моя основная миссия - изменить страну, уничтожить старую политику и создать новую. А самое эффективное место для этого - Верховная Рада. Решение идти в парламент я принял быстро.

- Вы заканчиваете музыкальную карьеру или планируете сочетать с политикой?

- Я остаюсь музыкантом в душе. Я не могу без музыки. Но я прекрасно понимаю, что парламент - это серьезная и ответственная работа, которая будет забирать у меня большую часть времени. И это то, на чем я буду сфокусирован. А музыка, надеюсь, останется со мной в те промежутки времени, когда я буду в состоянии давать концерты (у Вакарчука запланирован концерт на День Независимости, а в сентябре - концерт в Минске на стадионе, - ред.). Они будут для меня разрядкой, и будут мне помогать давать энергию для изменений.

Мы не идем в парламент, чтобы просто там сидеть. Мы готовы идти в исполнительную власть. Это касается и меня. Но основной своей задачей я вижу развитие партии, создание сети людей. Впереди местные выборы, которые не менее важны. Моя миссия на этом этапе - объединять, вдохновлять людей и продолжать это делать как рядовой депутат. Я буду добросовестно выполнять функции, в том числе в комитетах Рады.

- То есть вы все-таки намерены совмещать деятельность музыканта и политика. Сочетание комедийной деятельности или певческой или любой другой с властью - это для вас является органичным?

- В Верховной Раде законодательство и рабочий график позволяют заниматься творческой деятельностью, когда ты можешь посвятить день-два или вечер таким вещам. А вот человеку, который идет в исполнительную власть, будет сложно, потому что там ты несешь персональную ответственность за очень многие вещи.

- Видите себя в исполнительной власти?

- Безусловно. И если после законодательной ветви я пойду в исполнительную власть, то времени для профессионального или серьезного занятия музыкой не останется. Партия "Голос" хочет влиять на все возможные уровни власти, на все ступени, и хочет брать на себя ответственность за изменения в стране. Сейчас я не думаю о должностях. За последний год, думаю, вы убедились в этом. Сейчас влиять к лучшему на жизнь простых людей необходимо именно в парламенте.

- В какой должности?

- Сейчас я об этом не думаю. Важно сосредоточиться на главном. На этом этапе моя миссия - собрать вокруг как можно больше правильных, порядочных, патриотичных и профессиональных людей, и завести фракцию в Верховную Раду. Затем - провести нашу команду в местные советы. И уже после этого постепенно двигаться дальше. Мы действуем в длинную.

Мы точно никогда не будем продавать свои голоса. Мы не будем бегать, как пианисты, по рядам. Святослав Вакарчук может пообещать, что в нашей партии не будет кнопкодавов

- Одна из причин низкого доверия к парламенту – депутаты считают, что могут совмещать работу в Раде с бизнесом и какой-то другой деятельностью, ходить на голосования один-два-три дня в неделю.

- Это недопустимое поведение. Когда я говорю, что я готов оставаться тем, кем являюсь в музыке - тем самым я даю понять, что я настоящий. Я отдал музыке 25 лет жизни, и еще вчера был на сцене. Нельзя вдруг перечеркнуть все это, потому что это будет неправда. Поэтому будет честно сказать людям: смотрите, для меня это персональная миссия, я приношу жертву, я оставляю самое любимое дело. Но я не закрываю это на ключ, а оставляю возможность в свободное время вдохновляться, чтобы людям делать лучше.

Но то, о чем вы говорите - это недопустимое поведение. Мы как раз хотим это изменить. Депутаты должны работать в комитетах и ходить на заседания. Я не говорю, что они должны иметь 100% посещаемость. Бывают разные ситуации. Бывают поездки.

- Может ли Святослав Вакарчук пообещать, что кнопкодавства в партии "Голос "не будет?

- Мы точно никогда не будем продавать свои голоса. Мы не будем бегать, как пианисты, по рядам. Но партия "Голос" выступает за то, чтобы мы изменили подход к голосованию. Была идея, чтобы для голосования использовался отпечаток пальца. Была идея, что голосования проводятся от количества присутствующих. Партия все еще вырабатывает идею на этот счет.

Я вам приведу пример. Я хочу с вами посоветоваться. Представьте, что вы депутат партии "Голос" и член международного комитета. Вы сейчас в ПАСЕ. И вы в ситуации, когда в парламенте голосование за очень важный закон. Например, закон о языке, который для меня является принципиально важным. И вот представьте, что вы в ПАСЕ, где тоже проходит важное голосование по санкциям против России. Вы должны быть в двух местах. Что делать?

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

- Не нарушать регламент. Не нарушать закон. Не нарушать Конституцию. Не нравится закон – меняйте, но нарушать правила недопустимо.

- Правильно. Именно так мы и собираемся поступить. Потому что готовность к компромиссам в мелочах превращает тебя в человека, готового на компромиссы в больших делах. Мы считаем, если нужен голос, которого не хватает, то значит надо менять регламент и тогда легализовать, чтобы кто-то другой в этот момент мог проголосовать. Если это невозможно, то мы переносим голосование.

- И все же. Может ли Святослав Вакарчук пообещать, что кнопкодавства в партии "Голос" не будет?

- Святослав Вакарчук может пообещать, что кнопкодавов не будет.

- Какие выводы вы сделали после предыдущего похода в Верховную Раду?

- Это была старая политика, и я должен был играть по правилам старой политики. Я понял, что не готов играть по этим правилам и поступил так, как поступил бы любой честный человек – я ушел. И был эффективнее вне парламента.

Была показательная история. Когда я сложил мандат, но была важна моя карточка и меня уговаривали войти в новую коалицию. Я когда-нибудь назову много имен среди известных борцов за демократию, которые говорили мне: "Слава, ты обязательно должен проголосовать". Я им отвечал: "Ребята, я давно покинул парламент". Дело в том, что хоть я и сложил полномочия, но юридически карточка еще существовала. Мне предлагали: "Давай мы ею воспользуемся". Это двойные стандарты. И только когда случился скандал с карточкой, Рада проголосовала за мое исключение.

Теперь мы хотим прийти в Верховную Раду и открыть парламент для людей. Мы хотим задать новые правила, создавать новую политику.

- Давайте не ждать следующего раза. Назовите фамилии сейчас.

- Я назову фамилии, когда буду считать это необходимым. Я не хочу заниматься политической клубничкой.

- Эти люди остаются в парламенте, баллотируются?

- Они получили результат, который заслужили.

- Вы заявили, что в списке партии "Голос" не будет людей из числа депутатов этого созыва Рады. Это ваша идея?

- По спискам партии точно не будет. Это наше решение. Но мы готовы говорить о мажоритарке. Это не я придумал. У нас нет единоличных идей. Все наши решения мы принимаем консенсусом.

- А сколько вас?

- Вообще-то, нас уже миллионы. Все это уже хорошо знают (улыбается). Костяк команды состоит примерно из 20 человек. Мы постепенно о них будем рассказывать. Сегодня представили еще двух людей (Ярослав Железняк и Павел Кухта). Скоро узнаете еще больше. А все фамилии услышите на съезде партии.

- В ЦИК надо будет подать 226 имен по списку. Где вы найдете столько опытных и перспективных политиков, если не будете брать действующих депутатов?

- Дождитесь съезда. Зачем спойлерить? Если вы фанаты "Игры престолов", вы же не хотите посмотреть полсерии.

- Давайте уточним. Это будут абсолютно новые лица, которые не были ранее в парламенте в любом из созывов?

- Ну, мы не ведем переговоры с людьми прошлых созывов. Нынешние депутаты не являются носителями ценностей, о которых мы говорим - что уж говорить о прошлых.

Но я не хочу сказать, что все депутаты без исключения – недостойные люди. В парламенте есть порядочные депутаты и среди них много людей, разделяющих наши принципы. За пять лет они получили авторитет. Теперь им предстоит доказать на округе, что они достойны стать депутатами. Если избиратель их выберет, если они разделяют наши программные принципы – отлично. Но места в списке должны остаться для тех, кто еще не успел проявить себя, но достоин стать депутатом. Именно в этом была наша логика, а не в том, чтобы просто не брать депутатов этого созыва.

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

- То есть если мажоритарщик из нынешней Рады победит в округе – вы его возьмете?

- Если этот человек будет готов работать с нашей командой, и мы его поддерживаем, то - да. Это будет член нашей фракции, если он попадет в парламент.

- Даже если этот человек не шел от партии "Голос"?

- Нет, это совсем другая история. Об этом поговорим, когда все мы попадем в парламент. Я не исключаю, что возможны такие варианты. Мне бы хотелось видеть самовыдвиженцев, которые полностью разделяют наши критерии, полностью соответствуют нашему видению, не будут в одной политической силе и почему-то не будут в нашей команде изначально.

- И сколько депутатов-мажоритарщиков будут представлять вас в одномандатных избирательных округах?

- На съезде все увидите.

- А когда съезд?

- Мы объявим о точной дате до конца недели. В установленные законодательством сроки. Долго ждать не придется - это вопрос ближайших двух недель.

- Что мешает сейчас объединиться с другими политическими партиями, идеологически похожими на вашу?

- Короткая предвыборная кампании, которую нам подарила нынешняя политическая ситуация, не дает времени ни на что, кроме самой предвыборной кампании. Мы сосредоточены на этом. Мы приветствуем желание всех людей, которые хотят быть с нами. И каждый день тратим огромные усилия, чтобы наша команда была как можно шире. Самая главная задача - это провести как можно больше правильных и профессиональных людей во власть. Эту цель мы ставим превыше всего, а остальными придется пожертвовать.

- Например, партия "Люди важны". Есть информация, что причина не в нехватке времени, а в отдельных людях из ее руководства, которые вам не нравятся.

- Я поддерживаю лозунг "люди важны". Я считаю, что люди гораздо важнее, чем любые бренды, чем бренд "Голос", чем бренд Люди важны. Люди – это основа. В центре нашей политики - человек. Мы хотим вернуть в нашу политику человека. Не партию или государственные институты. Поэтому логика формирования нашего предвыборного списка, в том числе команды, опирается на 10 критериев. Там есть очевидные вещи, которые институционально ограничивают работу с нашей командой. Все они честные и откровенные. И для меня, как человека, который стоял на Майдане, они принципиальные. Но для работы с брендами требуется времени и люди. Это не делается за две недели или месяц.

Вот пять наших идеологических основ: интересы украинца - превыше всего; экзистенциальный выбор - Европа; закон один для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам

- В эфире одного из телеканалов вы сказали, что ваша партия будет отстаивать интересы всех граждан, которые хотят перемен. Однако партия, по своей сути, должна представлять очень конкретную социальную группу.

- А почему вы хотите обязательно поделить людей? Я искренне хочу сделать лучше всем. Когда мы говорим об изменениях - это часть нашей программы и идеологии, а она обращается ко всем 45 миллионам людей независимо от того, кто они - либералы или социалисты, социал-демократы или националисты. Я считаю, что всем нужна новая политика. Старая политика должна быть уничтожена.

Если вы спросите меня о идеологических основах, то они очень просты. Первое: интересы украинца-гражданина - превыше всего. Второе: наш экзистенциальный выбор - это Европа. Третье: закон один для всех. Четвертое: свободная экономика без олигархов. Пятое: власть подотчетна гражданам.

Называйте эту идеологию, как хотите. Когда О.Э. появился, многие пытались повесить на нас ярлык какого-то музыкального направления, что мы играем britpop, что мы играем прогрессив-рок. Меня всегда немного смешили эти попытки. Я никогда не хотел, чтобы О.Э. ставили в рамки. И я точно так же не хочу, чтобы партию "Голос" ставили в рамки. Мы партия, которая приходит изменить украинскую политику. Можете именно так нас и называть.

- То есть четко обозначить либералы вы или консерваторы вы не можете?

- А зачем?

- Потому что партия с английского - это "часть". Можно представлять только часть общества, нельзя говорить сразу обо всех.

- А кто это определяет? Я немножко разбираюсь в этом. Где проложить границу между консерватизмом в британский политике и лейборизмом? Кто определяет, где заканчивается демократическая партия США и начинается республиканизм?

- Это определяется достаточно простыми вещами. Например, темой легализации оружия.

- Вы провоцируете меня, но это неправда. Это определяется многими комплексами вопросов. Эти грани разные в разных странах. То, что может считаться либеральным в Украине, будет считаться очень консервативным в Швеции. Поэтому я больше бы хотел, чтобы мы меньше с вами говорили о названиях. Я видел очень много названий различных объединений.

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Украине можно встретить много партий под разными идеологическими вывесками. Но на самом деле все они имеют одну и ту же идеологию - идеологию популизма, все вот это "забрать и поделить". Либо другая ситуация: эти партии называют себя либералами, но действуют как консерваторы. Это как раз говорит о том, что в украинской политике не хватает стержня. Наш стержень – это изменение правил игры.

Мы готовы привнести в политику порядочность, открытость, отсутствие двойных стандартов. Я буду счастлив, если в Украине со временем появится две классические мощные политические партии - левая и правая, как это происходит во всем мире. Они будут отстаивать национальные интересы, но будут расходиться на основе экономической или социальной политики.

Когда американцы создавали свой союз, когда отцы-основатели начинали создание государства, то когда был избран первый президент Джордж Вашингтон, он не был членом ни одной партии - у них просто не было партий, но они все имели одну большую цель. А партии появились в буквальном смысле случайно.

Когда Томас Джефферсон и его сторонники выступали за то, что нужно дружить с Францией, потому что она "поддержала в войне за независимость", а другие говорили "не надо спешить", потому что во Франции "происходят странные вещи", несовместимые с тем, о чем "мы мечтали в начале". Когда под руководством Джона Армса и Александера Гамильтона говорили, что "надо мириться с Англией", хотя она "была нашей митрополией", но "ее правила и порядки нам ближе".

Спустя десятки лет Запад дрейфовал к той классике, которую мы видим сейчас. И сегодня говорить в Украине о реальном социализме или либерализме, пока у нас нет правил игры - преждевременно. Нужно сначала изменить правила игры.

- Спасибо за экскурс в историю. Простите, но с годами украинская политика превращается не в двухпартийную систему, а дрейфует к шоу-бизнесу. Именно формат шоу сейчас становится властью.

- Мир изменился. Украина является его частью, хотим мы этого или нет. Мы очень хотели быть в глобальном контексте. Украина является частью глобального тренда, когда политика перестает быть делом политических элит.

Социальные сети и интернет сделали возможным открытое общение любого человека, претендующего на политическое влияние, с избирателями. Этим успешно пользуются, как порядочные люди и силы, так и менее порядочные, как профессиональные так и менее профессиональные.

Украина в этом смысле не является исключением. То, что мы увидели при голосовании на президентских выборах означает, что украинцы хотят перемен. С этим невозможно спорить. Мы идем в парламент, чтобы эти изменения, которые хотят люди, получили реальное содержание, чтобы из чистого эмоционального запроса они стали осмысленным и перешли к конкретным действиям.

Мы готовы поддержать положительные движения. Но если президент изменит изберателям - мы заставим его ответить перед гражданами

Наша политика по отношению к президенту проста. Президент избран народом и мы, как граждане Украины, искренне желаем успеха всей нашей стране. В том числе, чтобы президент делал правильные шаги. Мы готовы поддерживать положительные движения. Более того, мы готовы к еще более решительным реформам, у нас нет времени плестись позади, нам надо идти быстрее. А если президент в какой-то момент изменит избирателям - мы видим своей задачей сделать так, чтобы он отвечал перед ними.

- Об избирателях. У нашего сайта большое количество читателей на востоке и на юге Украины. Какой у вас есть message для этих людей, как вы собираетесь с ними говорить, кроме музыки?

- Я думаю, что я, как музыкант, говорил не только музыкой, но и словом. И в моих словах всегда в последних куплетах описывалось сложные ситуации. Всегда есть вера, справедливость и добро победит. И это не потому, что мне так хотелось писать. Это то, во что я верю. Возможно, для ваших читателей это звучит слишком пафосно или тривиально.

Но нас интересует "игра в долгую". Нас не интересует хайп. Если мы уже взялись идти в политику, то мы уже не свернем с этого пути. Люди и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и в оккупированных Крыму и Донбассе - у меня к этим людям один message: мы вернем в украинскую политику человека. И нет разницы, где он живет: в Херсоне, во Львове, или в оккупированной Горловке.

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Человек должен быть в центре. Если ты придерживаешься этой идеи, то найдешь подходящие слова для людей в любом уголке страны. Я считаю, что политики прошлого будут еще отвечать перед украинской историей за то, что они цинично делили людей, пользуясь римским принципом "разделяй и властвуй", а политтехнологи заработали на этом миллионы долларов.

Партия "Голос" никогда не будет разделять страну только для того, чтобы в каком-то регионе - политтехнологи цинично называют это "базовым регионом" - набрать больше голосов. Это безответственно.

- Вы не знаете, какой регион для вас базовый на выборах?

- Вся Украина - это наш регион.

- Ответ в стиле популистов.

- Популизм имеет два значения. Я прослушал в Стэнфорде курс о популизме. Он по своей сути означает обращение к народу. Поэтому все политики в современном мире, которые обращаются к народу напрямую или через соцсети, в какой-то степени популисты.

- Вы тоже?

- Популизм, в том смысле, который его понимают в Украине, и в том числе благодаря вам, как политическим журналистам. Вы навязали людям одно видение. В вашем понимании популизм - это врать цинично в глаза собственным избирателям. Я ни разу не солгал избирателям. Я сделаю все, чтобы партия "Голос" за каждое слово, которое она говорит - отвечала. Можете называть нас антипопулистами.

- Хорошо. Антипопулисты. Давайте поговорим о команде. Есть информация, что в вашей команде работает Ярослав Ведмидь. Это правда?

- Да, это правда.

- Наши коллеги из издания theBabel провели расследование, согласно которому digital-агентство Postmen, основателем которого является Ведмидь, имело отношение к организации сети поддержки в интернете для прошлого президента. Тогда в АП подтвердили журналистам, что Порошенко пользовался услугами Postmen. Но ведь, в том числе, эти сети могли генерировать высказывания и о вас.

- Для меня важны принципы человека, насколько он понимает нашу миссию. Ярослав Ведмидь - топ digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми.

Что касается остального... Я с большим уважением отношусь к любому, кто имел ко мне или продолжает иметь претензии. Это нормально. Я не терплю лжи и лицемерия. Я не готов работать с людьми без стержня. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Я не для этого иду в политику.

Главная цель - провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи. Политика - это не святое дело. Я понимаю это все. Я знаю, куда иду. Поэтому ваши вопросы меня не испугают.

С чем мы будем жестко бороться, так это с двойными стандартами. Мы не будем мириться с недоверием внутри коллектива. К нам приходят люди с разными взглядами. Мне в глаза люди в нашей команде могут сказать: "Слава, ты не прав, это глупость". И этот человек на следующий день будет иметь такое же уважение от меня, которое имел прежде.

- Принимается. И все же - кто был инициатором привлечения Ведмидя в команду?

- Один из членов команды его привел. Я уже даже не помню кто. Это не так важно. Мы доверяем друг другу. У нас коллегиально принимаются решения. Если кто-то приводит человека, то мы все вместе рассматриваем, а потом принимаем решение и даем испытательный срок. Ярослава привел один из членов нашей команды. Я лично его до этого не знал, но встретился с ним и его командой.

Если бы политики в стране работали хорошо - этого интервью бы не было

- Но ведь он работал с командой бывшего президента, а теперь оказался у вас.

- Вы встретите в нашей команде много людей, которые придерживались разных политических взглядов. Но я понимаю, к чему вы ведете. Поэтому заявляю, что никаких связей ни с одной политической силой, ни с действующим, ни с предыдущим президентом, или другими президентами или премьер-министром, у партии "Голос" нет и не будет. У нас своя повестка дня.

И мы не собираемся никого "мочить" в соцсетях - это не наш метод. Мы идем с позитивом, и с теми, кто хочет объединять страну. Но мы не дадим нас обижать. Будем отвечать на несправедливые упреки и готовы бороться против черного пиара.

Нам есть, что делать. Если бы политики в стране работали хорошо - нашего интервью бы сейчас не было. Это моя оценка ситуации.

- ОК. Вы не только успешный музыкант, но и успешный бизнесмен. Это та сторона Святослава Вакарчука, о которой мало кто знает, потому что мало что о ней известно. У нас нет вашей декларации. Вы будете ее подавать позже. Но могли бы вы сейчас рассказать о вашем бизнесе, о вашем состоянии и сколько вы зарабатываете в год?

- Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал.

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

- А как же вилла в Италии или Испании - ничего такого?

- Я не хотел бы комментировать декларации других деятелей украинской политики. У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн. грн). Но у меня нет никаких оффшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами.

- Организацией концертов Susy Production занимается Юрий Герасименко. Он же руководил вашим благотворительным фондом. Не смешиваются ли кассы фонда и коммерческих поступлений?

- Ни в коем случае. Все очень прозрачно. С Юрием мы работаем очень давно, а фонд был создан намного раньше, чем была создана Susy. Он пришел ко мне как помощник народного депутата в 2008 году. И он настолько честный и преданный человек, что когда я ушел из ВР, мы остались вместе. Я решил заниматься встречами со студентами и создать фонд для помощи в образовании, а он взялся его возглавить.

У меня две квартиры в Киеве. Есть Range Rover. Около 12 млн грн на банковских счетах. За 2018 год я заработал дивидентов на 5 млн грн. Я вложил в партию "Голос" свои 2-3 млн грн. И у меня никаких офшорных компаний и бизнеса с олигархами

Когда я понял его организаторские способности, то в какой-то момент предложил ему помочь нам в делах группы. С тех пор мы создали вместе с ним целое движение, которое сегодня организует все наши концерты. Но все-таки большинство вопросов лучше задавать ему.

- Обязательно поговорим с ним. На последнем концерте вы объявили, что вашим партнером в организации являются компании Zinteco и Арвидас. Через какую компанию вы с ними сотрудничаете?

- У нас есть официальные компании, через которые осуществляется оплата. Компания Zinteco - известный в Украине поставщик услуг, наш партнер. Они дают нам специальные скидки, поскольку мы у них крупный клиент. Так это работает во всем мире. Так же, как и фирма Медиатек. Арвидас (Рудис Арвидас - литовский бизнесмен, владелец компании Софтроник) - это золотой человек. Приехал к нам из Литвы после того, как мы с ним познакомились на благотворительном концерте. Мы собирали деньги для украинских интернатов на востоке, и очень многое он делает бесплатно. Но все вещи, которые надо оплачивать - мы оплачиваем.

- Профиль деятельности еще одной вашей компании - Суперсимметрия - в которой вы единоличный владелец, записаны услуги бронирования билетов. Этим компания и занимается?

- Да.

- Этот бизнес построен на процентах?

- Да, касса зарабатывает деньги исключительно на этом. Это сервисный бизнес.

- Сколько денег приносит этот бизнес?

- Его нельзя рассматривать в отрыве от концертной деятельности Океана Эльзы. Они взаимно дополняют друг друга — этот бизнес помогает Океану Эльзы более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно.

- Есть ли у вас бизнес по аренде недвижимости?

- Нет никакого бизнеса по аренде.

- А в чем заключается ваше партнерство с Томашем Фиалой, кроме CES и образовательных миссий?

- Ни в чем. На этом этапе я вышел из CES. Я не могу быть их партнером, потому что занимаюсь политикой. Сам писал устав.

- Вам приписывают спонсоров. Помимо Фиалы, также называют и Виктора Пинчука. Кто и сколько дает денег на партию?

- Мы общаемся с очень многими обеспеченными людьми. Но у нас есть несколько принципов. Главный - мы не берем деньги у олигархов. Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь идет о ТОП-10 самых богатых людей Украины. Самое главное, это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею в виду.

- Но вы ходите к ним на эфиры.

- Безусловно. А как еще я донесу свое мнение избирателям? Если у вас есть совет, как это сделать иначе, чем ходить к ним на эфиры, то я вас с радостью выслушаю.

К вопросу о деньгах... Не будет такого, чтобы кто-то один финансировал нашу партию. У нас есть около 10 состоятельных людей, которые присоединились к финансированию. В ближайшее время мы будем готовы говорить о некоторых из них. Я считаю, что партия "Голос" должна показывать другим пример. Пока, на сегодняшний день, вы будете удивлены, но я лично тоже финансирую партию.

Святослав Вакарчук

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Это плюс короткой кампании. К тому же, мы - молодая партия, нам надо гораздо меньше денег, чем другим. Примерно 70-80 миллионов гривень. Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт 360 на ВДНХ потрачу на финансирование партии - и это будут достаточно большие средства — больше 2 млн. грн.

- Можете назвать хотя бы пару фамилий спонсоров?

- Только когда мы на съезде партии примем решение их обнародовать. Мы это сделаем, я вам обещаю, в ближайшее время.

Сейчас существуют специальные хитрые ограничения, которые нам оставили предшественники. Если нам нужна кампания 70 млн - это значит, что по закону мы не можем взять по 15 млн у пяти состоятельных людей и уплатить с этого налоги. Они могут сделать вклад на сумму около 1,7 млн грн. Мы не хотим нарушать закон и найдем способы для того, чтобы это было максимально открыто.

Я понимаю каверзность ваших вопросов. Мне они нравятся, потому что вы ищете политическую силу, которая будет другой. Я уверен, что вы сами хотите найти такую силу. Поверьте, вы ее нашли.

- Прекрасно. Вы сказали, что сейчас тратите на партию собственные средства. Можете озвучить сколько вложили в "Голос"?

- Несколько миллионов гривень, где-то два или три.

- Сколько вы зарабатываете в год?

- Каждый год суммы разные — за три года я получил 20 млн. грн. дивидендов. За 2018 год — 5 млн. грн.

- Блиц! Пять вопросов на тему экономики. Приветствуются максимально короткие, но содержательные ответы. Вопрос первый. Поддержите ли внедрение рынка земли?

- Да.

- Пенсионная система. Нагрузка на трудоспособных граждан чрезвычайно высока. Будете ли реформировать систему и внедрять новую - накопительную, страховые полисы?

- Мы будем заниматься пенсионной реформой. Потому что пенсии большинства граждан не соответствуют экономическим реалиям. Нам надо избавиться от супер льготных пенсий для отдельных людей, которые получают в сотни раз больше, чем рядовые пенсионеры.

- Олигархи. У них в руках монополии на рынках и ключевые медиа в кармане. Что собираетесь предпринять?

- Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация. Детали этого мы расскажем позже. Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по собственным правилам. Я против манипуляций в СМИ. Я против, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату. Будем жестоко против этого бороться. Нам надо открыть Верховную Раду людям в прямом и переносном смыслах. Олигархи, как явление, должны исчезнуть.

- Отток мозгов из Украины. Вокруг нас - богатые соседи. Украинцы продолжают покидать страну. Мы фактически в ловушке бедности. Люди, разумеется, выбирают, где им лучше. Как вытянуть Украину из этой ловушки?

- Мы еще не в ней, но если так говорить, то в короткие сроки вытащить страну из этого тренда невозможно. В короткие сроки можем дать людям возможность подумать, правильно ли они делают. Чтобы люди перестали уезжать. Вообще в открытой стране с безвизовым режимом и открытыми границами остановить людей за полгода невозможно.

- Налогооблажение и ФОПы. Кто должен платить? Практика показывает, что уменьшение в два раза ЕСВ не принесло увеличений поступлений бюджета. Ваш план?

- Доказательная политика. Мы должны иметь SWOT-анализ, план А, B, C. Я за то, чтобы снизить налоги в определенных сферах. Но перед этим мы должны точно знать, где какие компенсаторы и насколько они будут действенными. Для начала нам предстоит преодолеть неэффективность государственных предприятий, которые доят бюджет. Продать предприятия, готовые к приватизации, неготовые - поставить независимых бордов, которые будут генерировать прибыль.

Также уволить армию чиновников-дармоедов, которые создают видимость, что они работают на страну. Вместо них назначить меньше людей, но более эффективных. Потом постепенно, возможно, и параллельно снижать налоговое давление на средний и малый бизнес, и параллельно ликвидировать монополии.

Но нам надо людям честно сказать - это сложный многогранный процесс, над которым стоит судебная реформа, потому что без нее все, о чем я сказал, не имеет смысла.