Матас Балтрукявичюс: Новый президент Литвы будет искать союзника в Варшаве 30.05.2019, 16:25

Второе приоритетное направление – «ось северных стран».

В прошлое воскресение в Литве избрали нового президента, им стал Гитанас Науседа, экономист и бывший советник SEB банка.

Сайт Charter97.org подводит итоги президентских выборов вместе с литовским политологом Матасом Балтрукявичисом.

- Как вы оцениваете победу Гитанаса Науседы в президентской кампании?

- Сама по себе победа Науседы не стала неожиданностью, этого можно было ожидать. Неожиданностью стало то, что Науседа победил свою соперницу Ингриду Шимоните с настолько большим отрывом (за Гитанаса Науседу во втором туре проголосовало 65,86% избирателей, а за Ингриду Шимоните – 32,85%).

Скорее всего, на подобный результат воздействовал тот фактор, что отношение к партии консерваторов у жителей Литвы весьма противоречивое. Избиратели тех кандидатов, что не прошли во второй тур, проголосовали против Шимоните и против консерваторов. И хотя Шимоните была беспартийным кандидатом, но ее связь с консервативной партией и поддержка этой партии оказалась минусом в глазах избирателей.

- Какой при президенте Гитанасе Науседе станет внутренняя и внешняя политика страны?

- Мне кажется, что каких-то кардинальных изменений во внешней политике страны ожидать не стоит. Все-таки уже сформировалась достаточно жесткая внешнеполитическая линия, в особенности если мы говорим об отношениях с Россией.

И Гитанас Науседа, и Ингрида Шимоните реально оценивают возможности нашего большого соседа, а потому придерживаются жесткой линии по вопросу Москвы. Науседа высказывается в поддержку прозападных ценностей. Гитанас Науседа также подчеркивает, что он за то, что не нужно стремиться к чересчур большой дружбе с Беларусью и режимом Лукашенко в политическом поле, его гораздо больше интересует экономический аспект сотрудничества с Минском, например, транзит белорусских товаров через порт в Клайпеде.

Что же касается внутренней политики, то, конечно, идея государства благосостояния, которую предложил избирателям Гитанас Науседа сыграла определенную роль, в том, что он получил их голоса.

Однако, не стоит забывать, что согласно Конституции Литвы, президент далеко не всесилен, во внутренней политике первую скрипку исполняет правительство. Поэтому практически любые изменения во внутренней политике страны, которые попробует инициировать президент, будут должны получить одобрение парламента и правительства. Если у Гитанаса Науседы получится договорится и с нынешним Сеймом, и с будущим, после выборов в парламент в 2020 году, возможно, у него что-то и получится.

- Вы упомянули, что Гитанас Науседа прозападный кандидат. Вы могли бы подробнее рассказать о его взглядах на будущее Европейского Союза и Североатлантического Альянса?

- Гитанас Науседа точно не евроскептик, это доказывает хотя бы то, что свой первый визит в качестве президента он обещал нанести в Польшу. Обещание президента, что первой столицей, которую он посетит, станет Варшава, четко демонстрирует, что он взял курс на улучшение отношений с Польшей.

Фактически это также означает, что Науседа, стремится к тому, чтобы голос Литвы в Европе был более слышимым и имел больший вес, а для этого ему нужны союзники. Таким союзником может стать Варшава, которая во многих геополитических вопросах придерживается схожих с Литвой взглядов, и ось стран Балтии и северных стран.