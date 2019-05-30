Фотофакт: IKEA воссоздала интерьеры из культовых сериалов 30.05.2019, 15:57

Шведская компания разработала интерьеры «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел».

IKEA воссоздала гостиные из «Друзей», «Симпсонов» и «Очень странных дел» для рекламы в Арабских Эмиратах. Проект называется Real Life Series, пишет журнал «Нож».

Под каждой картинкой — набор предметов, использованных в интерьере. Ссылки ведут на интернет-магазин в ОАЭ, но по названию товары можно найти и в других странах.

Например, диван Knislinge — центральный элемент в интерьере дома Симпсонов, журнальный столик Lack пришелся бы к месту в квартире Моники Геллер, а книжные полки Billy — в семье Байерс.