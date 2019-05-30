«Своими протестными акциями Орша отметилась еще в 1990-е годы» 30.05.2019, 16:37

Василий Береснев

Людей в профсоюзе РЭП привлекает не только юридическая помощь.

Налаживание связей с гражданским обществом – важная часть работы Оршанской организации профсоюза, а также проблема, которую обсуждали на прошедшем Президиуме профсоюза РЭП, пишет praca-by.info.

Член Совета РЭП Василий Береснев поделился секретом активной жизни профсоюза в Орше:

– Причин, по моему мнению, несколько. Орша - это крупный железнодорожный узел, индустриальный город, который имеет свои рабочие традиции. Своими протестными акциями Орша отметилась еще в 1990-е годы. В конце советских времен здесь были сильные демократические настроения. Я, например, тогда возглавлял оппозиционную группу в районном Совете, где мы, депутаты, выступали за демократические перемены.

«Иногда нужно просто выслушать человека, чтобы ему помочь»

– Еще со времен молодости мой опыт работы с людьми убедил меня, что нужно быть внимательным и ответственным. Если обещаешь людям - сделай. Если даже не в состоянии помочь, хотя бы выслушай человека, поговори с ним.

Важно и то, что у нас в Орше действует реальная коалиция демократических сил. Сотрудничают практически все организации - от левых до правых, помогаем друг другу.

– Даже то, что Лукашенко заявил после посещения Орши, что регион нужно «поднять с руины и пепла» - это тоже нам на пользу. Это заставило людей задуматься: а почему довели до таких руин? Сейчас многие предприятия, учреждения, даже власти стали охотнее прислушиваться к нам, идут на контакт. Регионы вокруг Орши сами тянутся к нам - мы работаем и с районами, входящих в Могилевскую область. Нас узнают, нам доверяют, понимают, что мы ничего не разрушаем, но боремся за лучшую жизнь.

«Юридическая помощь – это ещё не всё»

– Мы стремимся проводить такие акции, которые не воспринимались бы только как протестные, но несли бы позитивное послание. Например, на 9 мая большой профсоюзной группой возложили венок к памятнику погибшим воинам. Не по долгу, как большинство чиновников, но ради нашей общей памяти о жертвах и страданиях этих трагических времен. Это вызывает уважение у людей.

В мае мы провели культурную вечеринку-презентацию литературного журнала «Дзеяслоў». Оршанцев посетили главный редактор Борис Петрович, заместитель редактора Алесь Пашкевич, поэт Всеволод Стебурако, литературовед Тихон Чарнякевич. На встречу пришло около трех десятков общественных активистов. Приехала даже целая делегация из Шклова.

Таким образом, профсоюзная жизнь в Оршанском районе получается разнообразной и привлекательной и не только за счет юридической помощи.