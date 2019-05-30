Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина 1 30.05.2019, 16:40

Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/Global Look Press

На этом посту Бригитте Бирляйн заменит Себастьяна Курца.

Временным канцлером Австрии станет руководительница Конституционного суда Австрии 69-летняя Бригитте Бирляйн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг на пресс-конференции сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Таким образом впервые в истории страны правительство возглавит женщина. Ранее в четверг утром руководители австрийских парламентских партий провели переговоры с президентом, во время которых достигли согласия по кандидатуре временного канцлера.

Ван дер Беллен поручил Бирляйн немедленно сформировать переходное правительство, которое будет действовать до проведения досрочных выборов в сентябре. Сейчас дата выборов еще не известна. Представляя Бирляйн, президент назвал ее "благоразумной, дальновидной и компетентной".

Напомним, отставка предыдущего правительства во главе с Себастианом Курцом была обусловлена конституцией, поскольку парламент выразил ему недоверие.