закрыть
30 мая 2019, четверг, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Канцлером Австрии впервые в истории стала женщина

1
  • 30.05.2019, 16:40
Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/Global Look Press

На этом посту Бригитте Бирляйн заменит Себастьяна Курца.

Временным канцлером Австрии станет руководительница Конституционного суда Австрии 69-летняя Бригитте Бирляйн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг на пресс-конференции сообщил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Таким образом впервые в истории страны правительство возглавит женщина. Ранее в четверг утром руководители австрийских парламентских партий провели переговоры с президентом, во время которых достигли согласия по кандидатуре временного канцлера.

Ван дер Беллен поручил Бирляйн немедленно сформировать переходное правительство, которое будет действовать до проведения досрочных выборов в сентябре. Сейчас дата выборов еще не известна. Представляя Бирляйн, президент назвал ее "благоразумной, дальновидной и компетентной".

Напомним, отставка предыдущего правительства во главе с Себастианом Курцом была обусловлена конституцией, поскольку парламент выразил ему недоверие.


популярное за неделю

Мнение

Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип