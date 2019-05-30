Фотофакт: Как выглядят шведские вальхундахи, которых называют гибридом корги и волка

Фотофакт: Как выглядят шведские вальхундахи, которых называют гибридом корги и волка1
- 30.05.2019, 16:51
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Если вам грустно, непременно посмотрите пару роликов с этими забавными собаками.
Вот это корги — маленький, милый, игривый. Лучший друг английской королевы, пишет «Медуза».
А вот это волк — огромный, опасный. Настоящий хищник.
Но что если их совместить? Получится шведский вальхунд — милый как корги, грозный как волк (с короткими, но мощными лапищами!). О шведском вальхунде заговорили в твитере после вот этого сообщения.
This dog is a Swedish Vallhund. They’re basically WOLF-CORGIS pic.twitter.com/rfDyWQamv6— 41 Strange (@41Strange) 29 мая 2019 г.
«Эта шведский вальхунд. И они, по сути, гибрид волка и корги»
И ведь правда. Взгляните, это же самый настоящий волчий корги!
Некоторые предполагают, что на самом деле это корги произошли от шведских вальхундов, а не наоборот. Но точно никто не знает.
Щенки вальхундов напоминают любопытных волчат. Вот, к примеру, пес по кличке Викинг. Это его первая прогулка — ему интересно абсолютно все.
Вообще раньше шведских вальхундов использовали как охранных, охотничьих или пастушьих собак. А некоторые используют и сейчас.
Шведские вальхунды очень умные, быстрые и ловкие, хорошо запоминают команды. В аджилити они похожи на маленькие стремительные ракеты.
А уж если дать им в лапы мяч…
Стоит свести вальхунда с корги, и о покое точно можно забыть!
Словом, вальхунды — это любовь! Если вам грустно, непременно посмотрите пару роликов с этими забавными собаками.