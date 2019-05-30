Пентагон США запретил пользоваться услугами России при запусках спутников 6 30.05.2019, 17:09

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Решение полностью вступит в силу в 2023 году.

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых государственным компаниям в США запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года для проведения космических стартов, в том числе для запуска коммерческих спутников, сообщает "Настоящее время".

Соответствующее уведомление было размещено в четверг на сайте Пентагона в сборнике официальных документов Федерального реестра американского правительства.

В документе сказано, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. Как следует из документа это "создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США".