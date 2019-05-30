Белорусский рубль сдал ко всем основным валютам 30.05.2019, 17:20

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На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 мая прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN0,0074 — до 2,0953 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0052 — до 2,333 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN0,0085 — до 3,2245 белорусского рубля за 100 российских рублей, пишет tut.by.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.