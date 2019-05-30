Associated Press: Кризис ударил даже по венесуэльским гангстерам 1 30.05.2019, 17:32

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Фото: AP/Rodrigo Abd

В Венесуэле даже преступникам теперь трудно свести концы с концами.

Грозный уличный гангстер по прозвищу Эль-Негрито спит с пистолетом под подушкой и говорит, что уже и не вспомнит точно, сколько людей убил. Однако, несмотря на всю строгость своего образа, гангстер быстро переходит на жалобы. Упадок экономики Венесуэлы сильно сокращает его доходы. Стрелять из огнестрельного оружия теперь роскошь. Одна пуля стоит доллар. А поскольку все меньше денег в обращении на улице, ограбления больше не приносят тех сумм, что ранее, пишет Associated Press, (перевод - unian.net). Для 24-летнего бандита все сводится к простому факту: в Венесуэле даже преступникам теперь трудно свести концы с концами.

«Если выстреляешь обойму, влетаешь на 15 долларов», - говорит Эль-Негрито, который согласился говорить с журналистами при условии, что они не раскроют его истинное имя. «Потеряешь пистолет или полиция его заберет – выкинешь 800 долларов», - добавляет он. Эксперты говорят, что одним из самых неожиданных последствий широкомасштабного экономического кризиса в Венесуэле стало сокращение числа нападений и убийств в одной из самых жестоких стран мира. В Венесуэльской обсерватории насилия говорят, что количество случаев жестокой расправы сократилось на 20% за последние ти года. К такому выводу они пришли на основании данных прессы и местных моргов. Чиновников, которые работают на социалистическое правительство Николаса Мадуро, часто критикуют за сокрытие реальной статистики по преступности. Однако, во вторник они показали AP цифры, согласно которым количество убийств за последние три года сократилось на 39% - до 10598 в 2018 году. Количество угонов тоже уменьшилось.

Такое неожиданное улучшение статистики связано напрямую с экономическим крахом, из-за которого в Венесуэле началась борьба за власть. В прошлом году инфляция подскочила до миллиона процентов. Венесуэльский боливар полностью потерял свою ценность. В банкомате не вмещается больше, чем эквивалент одного доллара США. Из-за недостатка продовольствия и лекарств 3,7 миллиона венесуэльцев сбежали искать лучшей жизни в Колумбии, Панаме и Перу. Большинство из них — молодые ребята, которых часто пытаются завербовать в банды.

Однако, из-за политического и экономического хаоса в Венесуэле преступность не исчезла совсем. Она, скорее, изменила свою форму. В то время как разбойные нападения сократились, возросли случаи тотального разворовывания. Люди воруют все: от медных телефонных проводов до скота. А тем временем, контрабанда наркотиков и незаконная добыча золота стала нормальной деятельностью для организованной преступности.

Ночью улицы Каракаса становятся пустыми, потому что люди боятся за свою безопасность. Несмотря на значительное сокращение случаев убийств, венесуэльцы стараются не смотреть в экран своего мобильного телефона на улице. Они оставляют золотые и серебряные украшения в защищенном месте дома. Другие же выработали уже привычку постоянно оглядываться, чтобы проверить, что за ними не следят.

«Венесуэла остается одной из самых жестоких стран в мире», - говорит Дороти Кроник, которая преподает политологию в Университете Пенсильвании. «Уровень насилия там как на войне. Но войны на самом деле нет», - добавила она. Эль-Негрито возглавляет банду под названием «Бешеные парни», которая сформировалась в крупнейших трущобах во всей Латинской Америке – городке Петаре. По словам гангстера, его подчиненные сейчас похищают примерно пять человек в год. И это значительно меньше, чем прежде. Жертву обычно держат в заложниках 48 часов, пока ее родственники ищут деньги на выкуп. Теперь банда больше заинтересована не столько в сумме выкупа, как в скорости его выплаты. Если денег нет, все может закончиться убийством. Как и большинство его приспешников, Эль-Негрито думает над тем, чтобы уехать из Венесуэлы. Соседи говорят, что продолжительность жизни в Петаре в среднем составляет 25 лет.