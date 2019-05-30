Видеофакт: В подъезде дым, а пожарные не могут проехать из-за припаркованных авто 6 30.05.2019, 17:41

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Водителей, нарушивших ПДД, могут привлечь к ответственности.

Читатель рассказал onliner.by о ситуации в одном из дворов в центре Минска. В подъезде было задымление, вызвали пожарных. Они приехали, вот только во двор оказалось въехать невозможно из-за припаркованных как попало автомобилей.

— Вчера, 29 мая, в Минске в 12-м доме на улице Немиге, в 4-м подъезде, был пожар. Во дворе идет реконструкция, проект дворовой территории спроектирован очень плохо. И пожарные машины не смогли проехать, — рассказал читатель.

Спасатели подобрались к месту вызова настолько близко, насколько могли. Затем работникам МЧС пришлось бежать: машины проехать не могли, проезд был заставлен другими автомобилями.

— Заезд сделан только один на весь двор, две машины не разъезжаются — приходится кому-то сдавать назад. И находятся люди, которые скорую помощь не пропустят, — отметил Max222. — Пожарные нашли решение: размотали рукав от детской площадки. К счастью, сильного пожара не было, просто задымление в подъезде. Но если бы было что-то серьезное — могли бы быть плохие последствия.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко подтвердила, что вчера спасатели выезжали на вызов на улицу Немигу. Сработала противодымная защита, никто не пострадал.

Она рассказала, что в тех случаях, когда работники МЧС не могут подъехать к месту вызова, они бегут туда вместе с необходимым оборудованием. Разумеется, это занимает время, что зачастую имеет огромное значение. В это время водитель пожарной машины сообщает о затруднениях с проездом в дежурную часть, оттуда информация поступает в ГАИ. В пожарных машинах установлены видеорегистраторы, так что с большой долей вероятности тех водителей, которые припарковались не по ПДД, привлекут к ответственности.