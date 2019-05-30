Вакарчук беспрецедентно включил в партийный список волонтеров «Голоса» 2 30.05.2019, 17:57

Святослав Вакарчук

Уже отобраны более 50 интересных и достойных кандидатов.

Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что в партийный список, с которым "Голос" пойдет на выборы в парламент, будут включены волонтеры политической силы. Об этом Вакарчук сказал в своем видеообращении, сообщает liga.net.

Он отметил, что такое "беспрецедентное решение" было принято после ознакомления с анкетами волонтеров и индивидуальных собеседований с ними.

"Мы поняли, что там есть не просто помощники. Там есть люди, которые и являются настоящими изменениями. Именно поэтому партия Голос приняла беспрецедентное для украинской политики решение. Мы предлагаем нашим волонтерам стать участниками нашего предвыборного списка", — сказал Вакарчук.

По словам Вакарчука, уже отобраны более 50 "очень интересных и достойных кандидатов".

"А еще мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени на мажоритарных округах", — подытожил Вакарчук.