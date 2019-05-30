«Из десяти лет чуть больше четырех не вошли в стаж» 30.05.2019, 17:59

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Как учителя недополучают стаж и не могут выйти на льготную пенсию.

«Возможно, я позволю себе уйти в другую сферу и смогу заработать себе на пенсию», — говорит tut.by Елена Янкович, которая уже 12 лет работает учителем английского языка. Дело в том, что в профессиональный стаж школьных учителей не входят командировки, курсы повышения квалификации, больничные и даже летние каникулы. Особенно остро такая ситуация сказывается на тех, кто хочет уйти на пенсию по выслуге лет: обращаясь за ее оформлением педагоги узнают, что из-за законодательных нюансов не могут выйти на пенсию, достигнув позволяющего этого возраста.

Журналисты поговорили с учителями, и узнали что они думают по этому поводу и как находят выход из ситуации.

«Из десяти лет чуть больше четырех не вошли в стаж»

Татьяна Глушакова преподает английский язык в школе 31 год. Пять лет назад она хотела выйти на пенсию на выслугу лет. Но оказалось, что для этого ей нужно отработать еще два года.

С тех пор она начала разбираться в тонкостях формирования стажа. Например, сейчас она старается выходить в отпуск с 1 июня, чтобы летние каникулы попали в стаж.

— Чтобы летний отпуск вошел в профессиональный стаж, нужно выполнить два условия: уйти в отпуск в первый день каникул и выработать свою недельную нагрузку. Например, у учителя ставка 20 часов при шестидневной рабочей неделе, в субботу уроков нет. Нужно уйти в отпуск 1 июня в субботу. Если 1 июня приходится не на субботу, в стаж войдет или часть отпуска, или не войдет вообще, — поясняет собеседница.

Так она поступает последние пять лет. По ее словам, в школе «не очень довольны» этим, но большой коллектив позволяет найти замену. Хотя в этом году ей все же придется потерять 56 «летних» дней, так как Татьяна будет работать в комиссии на экзамене. Чтобы сохранить хотя бы две недели стажа, она взяла часть отпуска на весенних каникулах.

— В феврале этого года я взяла справку о профессиональном стаже, где было указано, что с 2009 по 2019 год он составляет 5 лет 11 месяцев и сколько-то там дней. Получается, что из 10 лет чуть больше 4 не вошли в стаж. Это и больничные, и командировки, и каникулы, и курсы повышения квалификации и выезд с учениками на оздоровление, — делится тонкостями собеседница.

Педагог считает такой подход к формированию стажа несправедливым, и не может найти ему никакого другого объяснения, кроме желания снизить выплаты из фонда социальной защиты.

Она сейчас находится на распутье по поводу досрочной пенсии, так как с одной стороны — досрочная пенсия нужна ей по состоянию здоровья. Но с другой стороны, Татьяна понимает, что на одну эту пенсию не выживет.

— Работать в школе непросто. Вдаваться в подробности, почему, не буду. Не представляю, как можно выжить на 350 рублей. На коммунальные и таблетки хватит, а на остальное — не знаю, — рассуждает учитель.

«Позволю себе уйти в другую сферу, где смогу заработать на пенсию»

Елена Янкович уже 12 лет работает учителем английского языка. Про тонкости формирования стажа узнала около года назад — нашла об этом статью в блоге о работе преподавателей. Особенно ее поразило то, что из стажа запросто могут выскочить летние каникулы.

— Это, конечно, было ново. Тем более, что большинство педагогов не уходят в отпуск сразу же с первого дня каникул. Ведь почти все педагоги задействованы летом: кто в лагере, кто на тестировании, кто ведет группы досуга детей, — говорит преподаватель.

Она рассказывает, что эту работу «добровольно-принудительно» распределяет администрация, поэтому основная часть учителей не может по своему желанию пойти в отпуск с 1 июня. Этого можно добиться в единичных случаях, но для всех и каждого это невозможно.

Нетрудно посчитать, что за десять лет только на одних летних каникулах учитель может потерять более двух с половиной лет стажа.

Из того же профессионального блога Елена узнала, что весенние, зимние и осенние каникулы также не входят в стаж, хотя в это время учитель продолжает ходить на работу: готовится к следующей четверти, присутствует на педсовете, классный руководитель планирует какие-то экскурсии. На каникулы выпадают олимпиады, работают лагеря.

И даже это не последний нюанс: больничные, командировки и курсы — все это тоже не считается частью стажа. Педагог говорит, что среди своих коллег она не знает таких людей, которые не ездят на курсы и отказываются от всего, чтобы сохранить стаж.

— Мне кажется, что большинство уже впряглись как лошади, и двигаются в этом направлении и не смотрят налево и направо, — говорит Елена.

Сколько именно стажа она потеряла из-за этих нюансов, Елена сказать не может. Планирует выяснить этот вопрос у специалистов. Для нее это особенно важно, так как она хочет уйти со школы, и поэтому стремится понять, сколько реального стажа у нее уже есть.

— Возможно, я позволю себе уйти в другую сферу и смогу заработать себе на пенсию, — делится своими мыслями о будущем собеседница.

«Мне страшно, что на льготную пенсию не хватит стажа»

Учитель истории Мария (имя по просьбе героини изменено) узнала про тонкости с формированием учительского стажа около пяти лет назад, когда на пенсию уходила ее коллега.

— У нее все очень хорошо получалось, ее ученики были победителями республиканских олимпиад. Она в 50 лет решила выйти на пенсию. Коллега начала выяснять, что входит в стаж, чтобы подать на льготную пенсию. Оказалось, что годы без классного руководства не учитывались, каникулы не учитывались. В итоге, правда, ей хватило стажа, но сам процесс был суетливым и хлопотным, — рассказывает преподаватель.

Учитель говорит, что была очень удивлена, когда узнала, что годы без классного руководства не входят учительский стаж. Потому что, например, в небольшой школе запросто может возникнуть ситуация, когда классов на всех учителей не хватит. Что делать учителю в таком случае — не понятно, потому что, естественно, никто ради него и создавать отдельный класс не будет.

— Если ты работаешь даже на полторы ставки, но у тебя нет классного руководства, то все равно этот год в стаж не засчитают, — говорит преподаватель.

Для того, чтобы иметь стаж на досрочную пенсию, учителю обязательно нужно работать на полную ставку. Но если нагрузки не хватает до ставки, администрация может схитрить и «догрузить» преподавателя классным руководством, но эта уловка не сработает, так как классное руководство не может компенсировать нехватку «часов» в ставке.

Мария говорит, что не входят в стаж и курсы повышения квалификации. Причем отказаться от их посещения тоже никак нельзя.

— На курсы учителю положено ездить раз в три года. Но меня последнее время отправляют намного чаще. Я тоже над этим задумалась: не появятся ли у меня потом из-за этого проблемы, ведь из-за всех этих нюансов получается, будто в это время я не работаю в школе. Хотя я считаю такую ситуацию несправедливой, ведь это наш профессиональный рост, — рассуждает собеседница.

Мария не может пояснить, почему государство так подходит к формированию учительского стажа. И такой подход вызывает у нее опасения за собственное будущее.

— Возможно, я скоро тоже захочу пойти на льготную пенсию, и мне страшно, что у меня на нее стажа не хватит, — делится своими переживаниями преподаватель.

ФСЗН: «Когда педагог идет в отпуск, он должен смотреть, чтобы выполнялась эта недельная норма»

В Минском городском управлении фонда соцзащиты населения Минтруда пояснили, что профессиональный стаж — это стаж, при котором уплачиваются взносы на профессиональное пенсионное страхование. Именно он учитывается для выхода на досрочную пенсию.

Для того чтобы работодатель уплатил эти взносы, школьный учитель должен выполнить три условия: работать на ставку всю неделю (не менее 18 учебной нагрузки в неделю), заниматься проверкой тетрадей (дополнительный контроль за учебной деятельностью учащихся) и вести классное руководство (выполнение организационно-воспитательной работы). Если какой-то из этих критериев не выполнен, то вся неделя не войдет в профессиональный стаж.

То есть если учитель уехал в командировку на два дня и не смог на этой неделе провести 18 уроков, то вся неделя «выпадет» из стажа. Если педагог заболел со среды, за два дня не провел 18 уроков в неделю, то вся неделя «вылетит» из стажа.

По такому же принципу из профессионального стажа исключаются и летние каникулы.

— Когда педагог идет в отпуск, он должен смотреть, чтобы выполнялась эта недельная норма. Например, в 2018 году занятия заканчивались в четверг, 31 мая. Если за четыре дня все критерии выполнены, то вся неделя с 28 мая по 1 июня включается в стаж работника. Соответственно период отпуска, который начинается в период с 1-ого по 4-ого июня тоже включается в профессиональный стаж. Если же за неделю перед отпуском критерии не выполнены, то и эта неделя, и отпуск не включается в стаж, — пояснила начальник отдела профессионального пенсионного страхования Минского городского управления ФСЗН Светлана Ушкурова.

По ее словам, досрочная пенсия сейчас актуальна среди педагогов — запросы на получение сведений о профессиональном стаже для предоставления пенсии по выслуге лет фонд получает ежедневно.