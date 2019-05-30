Минские коммунальщики отчитались об уборке снега… в мае 4 30.05.2019, 18:11

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Коммунальщики сообщили 30 мая, что на улице Жукова в Минске гололед отсутствует.

Сегодня, 30 мая, на страницах портала «Мой горад» был опубликован отчет о решении проблемы с гололедом на улице Жукова в Минске. «В настоящее время гололед отсутствует», — написали сотрудники «Центра информационных технологий» в официальном ответе. Наш специально обученный человек выехал на место событий с инспекцией и удостоверился: ни льда, ни снега на указанной улице обнаружено не было — санки не катят, лыжи не едут, пишет «Онлайнер».

Сообщение о долгожданном решении вопроса появилось в Telegram-канале «Транспортная Беларусь: Минск». По информации наших источников, на этот раз коммунальщики решили не использовать сложных технических приспособлений вроде лопаты и победить холода своей солдатской выдержкой и монашеским терпением.

Напомним, ранее этот метод уже был опробован на улицах белорусских городов. В апреле текущего года коммунальные войска при помощи этой же стратегии истребили снег на Франциска Скорины в Молодечно. При проведении спецоперации никто не пострадал.