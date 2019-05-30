Второе пришествие Саакашвили Александр Гольц

30.05.2019, 18:17

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Вернув ему гражданство, Зеленский немало напугал истеблишмент не только в Украине, но на всем постсоветском пространстве.

Если российскому телеведущему отрубить голову, то он еще три часа будет говорить об Украине. Эта грубоватая шутка из интернета доказала свою справедливость в день прибытия в Киев Михеила Саакашвили. Фамилия бывшего грузинского президента не звучала только из утюга. Российские мастера телепропаганды, опасающиеся разносить в пух и прах только что избранного президента Владимира Зеленского, радостно обвинили его в русофобии, авторитаризме и выполнении заданий «вашингтонского обкома», напомнили о войне 2008 года и конечно же о жевании галстука. Справедливости ради заметим, что триумфальное возвращение Саакашвили вызвало откровенное раздражение не только в Москве, но и в Тбилиси. Представители грузинской элиты тут же высказали опасение, что его пребывание в Украине может нанести ущерб отношениям с Грузией. Нового украинского лидера заклинали не назначать Саакашвили ни на какой существенный пост. Более того, было даже предложено направить в Киев запрос об экстрадиции — бывший президент осужден на родине по двум уголовным делам.

Надо сказать, что и украинские политики без особого восторга отнеслись к решению Владимира Зеленского о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Его второе пришествие явно усложняет и без того крайне запутанную внутриполитическую ситуацию. Строятся самые разные предположения относительно того, чем займется вернувшийся Саакашвили. Все прикидывают, какую роль сыграет его партия «Движение новых сил» на грядущих в июле выборах. То, что будут подвергнуты беспощадной критике бывший президент Петр Порошенко и его партия, не вызывает сомнений. Не исключено, что «Движение новых сил» выступит спойлером для партий — оппонентов Зеленского. Наконец, зная об отвратительных отношениях Саакашвили с олигархом Коломойским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, многочисленные аналитики предполагают, что, вернув бывшего грузинского лидера, Зеленский хочет избавиться от влияния тех, кто оказывал ему поддержку в ходе президентской гонки.

Не берусь судить, насколько все эти теории соответствуют реальному положению дел. В конце концов, это не имеет сейчас большого значения. В первые дни своего президентства Владимир Зеленский пока не располагает серьезными инструментами для формирования и проведения внятного курса. Ему еще предстоит обеспечить себе поддержку в будущей Раде, сформировать ответственное правительство. Сейчас же он обречен делать символические жесты. И они у него получаются. Чего стоит призыв к чиновникам не вешать его портреты в кабинетах. И возвращение Саакашвили украинского гражданства — в том же ряду. Саакашвили, при всей его противоречивости и неоднозначности, является для постсоветского пространства символом борьбы с коррупцией. Причем, что для этого пространства вещь невиданная, — борьбы чрезвычайно успешной. Даже недоброжелатели Саакашвили вынуждены признать: ему удалось осуществить чрезвычайно успешные реформы.

Он ликвидировал коррупцию там, где, казалось, ее изжить невозможно — в правоохранительной системе. Прозрачные, построенные из стеклянных панелей полицейские участки, где просто негде укрыться, чтобы получить взятку, несколько минут для получения любой справки, уничтожение системы блата при поступлении в вузы — все это результаты, достигнутые в чрезвычайно короткие сроки. Добавим довольно успешные экономические реформы. Саакашвили и его помощники запомнились своей «несистемностью», способностью разрушать устоявшиеся клановые связи. Однако жизнь без коррупции, этой привычной смазки для шестеренок государственных учреждений, оказалась сложной для сограждан Саакашвили, пожелавших традиционного государства и, в конце концов, изгнавших его из страны.

Нет сомнений, что коррупция является одной из главных, если не самой главной проблемой Украины. Чиновничество этой страны, что называется, на корню куплено противоборствующими олигархическими кланами. Любые реформы (которые неизбежно задевали интересы того или иного олигарха) благополучно проваливались. Как проваливались и многократно объявленные крестовые походы против самой коррупции. И вот в страну вернулся человек, который пусть и потерпел поражение в этой борьбе в бытность одесским губернатором, но, по крайней мере, выиграл несколько сражений. Зеленский, вернув Саакашвили, сделал еще один важный жест. И, судя по реакции, немало напугал истеблишмент не только в Украине, но на всем постсоветском пространстве. Ведь, если на этот раз получится, куда деваться всем этим вымогателям и взяточникам, кувшинным рылам, представляющим собой основу постсоветской государственности?

Александр Гольц, ej.ru