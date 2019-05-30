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Фотофакт: Трактор «Беларус» располовинило после столкновения с «Хондой»

  • 30.05.2019, 18:35
  • 1,052
Фото: vk.com/zello_rechitsa

Все остались живы, у тракториста перелом ноги.

Серьезное ДТП на повороте на городскую свалку по Светлогорской трассе произошло утром 30 мая под Речицей: столкнулись трактор и внедорожник Honda.

- Живы все, у водителя трактора перелом ноги, - рассказали подписчики группы «Речица Автопомощь» в соцсети.

- Это ж как надо влупиться, чтобы трактор разложить пополам! - удивляются автолюбители.

- Конструктивная особенность этих тракторов такая, что при ударе лопаются болты, и двигатель с рамой отсоединяется от коробки - очень частое явление при ДТП у таких тракторов, - ответили в группе.

Также пользователи пишут о том, что виноват в аварии, скорее всего, внедорожник, водитель которого пересекал сплошную, совершая обгон на перекрестке, а трактор в это время поворачивал налево.

Фото: vk.com/zello_rechitsa

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