Наставник «Шахтера»: Футбольный антураж в Беларуси намного выше, чем в России 1 30.05.2019, 19:16

Российский тренер рассказал о работе в солигорском клубе.

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Кириллом Иванцовым рассказал о работе в солигорском "Шахтере".

- В финале Кубка мы встречались с "Витебском" на поле соперника. Была серьезная борьба, мы выиграли 2:0. На матче присутствовало много болельщиков, антураж был очень хороший. Последний раз до этого "Шахтер" брал Кубок в 2014 году, и новый титул был для нас очень важен.

Сейчас "Шахтер" идет в чемпионате Беларуси в первой тройке. Борьба в этом году получается сумасшедшая, за чемпионство бьются целых пять команд, а не один БАТЭ, как раньше. Антураж в белорусском футболе сейчас намного выше, чем в российском.

Хороший состав у минского "Динамо" с россиянами Чочиевым, Тигиевым, Дьяковым, с бывшим нападающим "Уфы" Фатаи. Очень приличный состав у брестского "Динамо", у БАТЭ естественно. У меня в "Шахтере" семь человек — сборники Беларуси и Молдовы, а один из голов в финале Кубка забил экс-игрок "Амкара" Дарко Бодул.