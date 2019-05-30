В ЕС озвучили единственный вариант Brexit 30.05.2019, 19:21

Мишель Барнье считает, что Brexit следует использовать как предостерегающий урок для всего ЕС.

Сделка, которая была согласована с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй – единственный вариант для упорядоченного Brexit. Об этом сказал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает Politico в четверг, 30 мая.

Отмечается, что кандидаты на пост премьер-министра Британии хотят отказаться от запасного механизма по Северной Ирландии в соглашении о выходе в пользу так называемых альтернативных договоренностей.

"Если выбор, как и раньше, заключается в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, то это соглашение (согласованное с Мэй – ред.) является единственным вариантом", – сказал Барнье.

По его словам, после того как утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением для ирландской границы.

"Вы не можете сделать это немедленно. Вам нужны технологии. Для этого нужна техническая инфраструктура. А это требует времени", – добавил Барнье.

Он также отметил, что Brexit следует использовать как предостерегающий урок для всего ЕС.