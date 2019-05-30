Святослав Вакарчук: Будет много общения и рок-н-ролла 1 30.05.2019, 20:15

СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» анонсировал всеукраинский «Тур Змін».

Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук анонсировал тур по всем городам Украины, во время которого он намерен провести множество «живых встреч». Об этом он сообщил в Facebook, передает thebabel.net.

«Я зову вас в большой «Тур Змін», с которым мы объедем всю страну. С запада на восток, с севера на юг [...]. Будет много живого человеческого общения и рок-н-ролла!» — сказал Вакарчук.

Он предложил любому желающему присоединиться к туру, зарегистрировавшись на сайте партии, чтобы вместе «поменять страну».