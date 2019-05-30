В США усилились призывы к импичменту Трампа 1 30.05.2019, 20:33

За процедуру импичмента выступают около 15 процентов членов нижней палаты парламента.

Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента. Об этом она заявила в четверг, 3 мая, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который объявил закрытым дело о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, передает DW.

Пелоси призвала Конгресс проверить, препятствовал ли американский лидер расследованию Мюллера. По ее словам, сегодня за процедуру импичмента Трампу выступают около 15 процентов членов нижней палаты парламента.

Сам Трамп не усматривает угрозы его импичмента Конгрессом. По словам президента, у его соперников нет возможности добиться этой цели. "Не могу представить себе, чтобы суды позволили это", - добавил Трамп. По словам главы Белого дома, он никогда не думал, что в случае с ним дело дойдет до использования "грязного, отвратительного слова "импичмент". "Ко мне это совершенно не относится", - заявил Трамп журналистам.

Как проходит процедура импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

Формулировать и выдвигать обвинение может только Палата представителей. Если обвинение утверждают, его передают в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей (67) голосов сенаторов.

В истории США процедура импичмента главе государства инициировалась трижды. Президенты Эндрю Джонсон (в 1868 году) и Билл Клинтон (в 1999 году) были оправданы Сенатом. Президент Ричард Никсон подал в 1974 году в отставку еще до начала сенатских слушаний.