Как кондуктор троллейбуса в Могилеве учит белорусскому языку пассажиров 5 30.05.2019, 20:39

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Фото: «Радыё Свабода»

Филолог Ольга Миколуцкая каждый день общается с пассажирами только на белорусском языке.

Филолог Ольга Миколуцкая более тридцати лет проработала учительницей в сельских школах в Могилевской области. Сейчас она живет в городе и работает кондуктором, но, как сама замечает, "бывших учителей не бывает". По этой причине Ольга каждый день принципиально общается с пассажирами только на белорусском, одном из двух государственных языков страны, даже если пассажир к ней обращается на русском и явно предпочитает этот язык. По словам Ольги, она это делает специально, чтобы учить пассажиров белорусскому языку. Пусть даже "народная школа", в которой она работает сегодня, – всего лишь троллейбус, пишет “Настоящее время” .

"У меня самая свободная и не обремененная бумагами форма обучения, – смеется Ольга. – У меня самые необычные интегрированные классы с учениками разного возраста. Каждый день для меня – мастер-класс".

Она вспоминает, что белорусским языком увлеклась давно, еще когда училась в университете. И хотя сегодня официально статусы русского и белорусского языка в стране равны, лишь небольшая часть белорусов в равной степени владеет обоими языками. По данным опроса Исследовательского центра ИПМ и компании MIA Research, который был проведен в мае-июне 2018 года, лишь 2,2% респондентов общаются дома на белорусском языке и 73,7% – на русском.

Большинство школ и университетов преподают студентам на русском, на русском же вещают большинство телеканалов и выходят большинство газет, именно этот язык предпочитают использовать большинство чиновников, начиная с президента Беларуси Александра Лукашенко. И в итоге, как полагает Ольга, многие белорусы мало слышат "живой" белорусский язык, а некоторые даже признаются, что стесняются на нем говорить.

"Я стараюсь изменить эту ситуацию. У меня выходит говорить по-белорусски непринужденно и естественно, пассажиры это чувствуют", – замечает Ольга.

По ее словам, иногда встречаются пассажиры, которые пытаются заставить ее говорить по-русски или начинают относиться к ней пренебрежительно из-за того, что она предпочитает белорусский.

"Мне очень больно из-за этого, – говорит Ольга. – Но я отвечаю обычно одной фразой: "Я у себя дома и говорю на одном из государственных языков".

Но большинство пассажиров, по словам кондуктора, на ее речь на белорусском реагируют положительно. Некоторые удивляются, а кое-кто сам вспоминает язык и даже жалуется, что у них, кроме Ольги, нет белорусскоязычных собеседников.

Фото: «Радыё Свабода»

"Менее одного процента пассажиров относятся к белорусскому языку негативно", – прикидывает Ольга.

Кондуктор даже думает, что белорусский язык помогает ей улаживать конфликты с пассажирами. Она связывает это с фонетическими особенностями языка и вспоминает, что когда работала в группе продленного дня, именно белорусские сказки помогали ей успокаивать самых шумных и озорных детей, которых в "тихий час" трудно было уговорить заснуть. Ольга читала им книги на белорусском, и дети постепенно успокаивались:

"Белорусский язык имеет фонетические особенности, которые влияют на подсознание человека очень положительно. Но эти лекарственные свойства нужно уметь использовать", – объясняет филолог.

Конфликтных пассажиров кондуктор воспринимает примерно так же, как расшалившихся детей. Но вместо сказок отлично успокаивает их белорусскими пословицами и цитированием белорусских стихов.

"Зачастую в троллейбус заходят люди злые и уставшие. Когда начинаешь с ними разговаривать по-белорусски, что-то с ними происходит: только что пассажир был мрачный, а тут уже улыбается и пытается сам отвечать по-белорусски", – делится Ольга.

Руководство троллейбусного парка, по словам кондуктора, к обслуживанию пассажиров на белорусском языке относится спокойно. Поэтому Ольга не боится, что пассажиры будут жаловаться на то, что она говорит на белорусском, а не на русском.

"Но я не боюсь уволиться, если меня не захотят воспринимать как белорусскоязычного человека. Я к деревенскому образу жизни привычная: буду тогда жить с работы на земле", – улыбается женщина.