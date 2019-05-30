В минском костеле появилась мемориальная доска в честь Монюшко 30.05.2019, 20:51

Открытие мемориальной доски с надписью на белорусской латинице состоялась в кафедральном соборе на площади Свободы.

В католическом кафедральном соборе на площади Свободы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Станислава Монюшко, передает «Белсат».

«Композитор и музыкант Станислав Монюшко объединял три страны – Беларусь, Польшу и Литву», – отметил в своей речи митрополит Тадеуш Кондрусевич перед освящением доски.

Фото: «Белсат»

Как сказал митрополит, именно Римско-католический костел в Беларуси решил установить этот памятный знак.

Фото: «Белсат»

Станислав Монюшко родился в 1819 году в деревне Убель, сейчас Игуменский район, Минская область, а умер в 1872 году в Варшаве. Белорусско-польский композитор, педагог, создатель национальной классической оперы, классик белорусской и польской вокальной лирики.