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Дмитрий Гордон: «Объединение» Беларуси с РФ? У белорусов очень хороший опыт партизанской борьбы

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  • 30.05.2019, 20:59
  • 1,576
ДМИТРИЙ ГОРДОН
ФОТО: GORDONUA.COM

Известный украинский журналист прокомментировал возможное «объединение» Беларуси и РФ.

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на своем канале в YouTube на вопрос о возможном «объединении» Беларуси и России.

- Если Беларусь и Россия объединятся в «союзное государство», у Путина есть шанс пойти в президенты от этого «союзного государства».

- У меня есть очень большие сомнения в том, что белорусы это допустят. Не будем забывать, что Беларусь - партизанская страна. И опыт партизанской борьбы у них очень хороший, - сказал Гордон.


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