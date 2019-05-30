Как в Узбекистане накануне визита президента подарили дома, а потом забрали 1 30.05.2019, 21:15

35-летняя жительница Андижана прожила в новом доме один день.

35-летняя жительница Андижана Хуршида Тилляева накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Андижанскую область выступила по местному телевидению и радостно сообщила о том, что получила жилье от государства. Однако уже на следующий день после отъезда главы государства ее попросили освободить дом.

Историю, как она стала "хозяйкой дома на час", Тилляева рассказала корреспонденту узбекской служба Радио Свобода, передает currenttime.tv.

Хозяйка дома на один час

"Я работаю в швейном цехе, сдавала заявление на получение жилья. В день приезда президента ко мне пришли сотрудники Комитета по делам женщин при администрации Андижана и сказали, чтобы я въехала в новое жилье. Оказывается, сотрудницы детского сада обставили жилье всем необходимым. В тот же день корреспондент телеканала "Узбекистан 24" взял у меня интервью.

В своем интервью я со слезами на глазах рассказала, что отец у меня умер, а президент [президент Шавкат Мирзиёев тогда посетил Андижанскую область] с отцовской заботой выдал мне жилье. После узнала, что весь Андижан видел мое интервью телеканалу. Все знакомые поздравили меня.

Но как только президент уехал из Андижана, мне заявили, что у этого дома уже есть владелец, и сказали, что выдадут мне жилье позже. Тогда я поняла, что оказалась жертвой подставного шоу", – рассказала мать двоих детей, швея из Андижана Хуршида Тилляева.

По ее словам, в день приезда главы государства в Андижанскую область квартиры в новых коттеджах выдали восьми жительницам, но после отъезда президента шестерых женщин попросили освободить жилье.

Корреспондент узбекской службы Радио Свобода пообщался еще с одной "хозяйкой дома", 30-летней жительницей Андижана Муяссар Рахимовой.

"Узнав о том, что мне выдали новую квартиру, я заплакала и начала молиться за президента. Мне сказали, чтобы свои старые вещи я привезла на следующий день, чтобы они не испортили дизайн квартиры. Кроме того, к приезду президента меня попросили за свой счет сшить новое платье из адраса. Мне пришлось заплатить за платье 300 тысяч сумов. Вдобавок наши чиновники попросили меня, чтобы я и своих детей одела поприличнее. "В день приезда президента вы все должны быть одеты поприличнее, как счастливая семья, получившая квартиру", – сказали мне чиновники.

Но после они выставили меня из этой квартиры. Оказалось, это была всего лишь игра на один час. Они использовали нас как кукол, чтобы обмануть президента", – сказала Рахимова.

Как организовали встречу с президентом

16 мая телеканал "Узбекистан 24", освещавший визит президента в Андижанскую область, сообщал, что в новые дома – таунхаусы – переехали 164 семьи. Один из местных журналистов, принимавший участие в освещении визита главы государства в данную область, рассказал некоторые подробности подготовки визита:

"Местные чиновники выбрали десять квартир, в которые, предположительно, должен был зайти президент. Сотрудникам управления культуры и детских садов дали задание обставить эти квартиры. Кроме того, они отобрали нескольких женщин, с которыми мог встретиться глава государства, и по рекомендации дизайнера одежды одели их в национальные платья из шелка и адраса. За считанные часы до приезда президента стало известно, что он посетит дом Дильфузы Ходжиматовой. Чиновники в срочном порядке начали обставлять ее дом всем необходимым. Откуда-то привезли дорогие стулья", – рассказал журналист.

"Вся мебель и бытовая техника, в том числе наборы для специй и фотографии пальм на кухне, показанные в репортаже, были доставлены представителями городской администрации временно. Организаторы попросили женщин, чтобы во время встречи с президентом они не задавали ему лишних вопросов, а лишь молились за него и благодарили за новое жилье", – рассказала Муяссар Рахимова. Ее также готовили к встрече с Шавкатом Мирзиёевым.

Представитель администрации города Андижана в телефонном разговоре сообщил, что жительница Дильфуза Ходжиматова, встретившаяся с Шавкатом Мирзиёевым, уже живет в новом доме, а проблема с жильем остальных участниц встречи с президентом будет решена в ближайшем будущем.

Мирзиёева снова обманули

17 мая этого года президент Узбекистана посетил махаллю "Мустакиллик" в городе Андижане и побеседовал с людьми, проживающими в старых домах барачного типа.

"Нелегко жить в таких тяжелых условиях. Особенно нельзя смириться с тем, что здесь живут дети. В Андижане очень тяжело с земельным вопросом. Жители этой махалли жили здесь от безысходности. Я приехал сюда, чтобы ознакомиться с условиями жизни людей, создать достойные условия для всех семей", – сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Швея из Андижана Хуршида Тилляева во всем винит местных чиновников, которые "обманули главу государства", сообщив ему о предоставлении новых квартир малоимущим семьям.

"Я продолжаю жить в разваливающемся доме матери, который подлежит сносу. Сама удивляюсь тому, как умело обманули нас местные чиновники. Я считаю, что им должно быть стыдно за то, что они выдали нам новое жилье, а после отъезда президента выставили на улицу. Они вначале обнадеживают нас, а потом унижают. Они с самого начала должны были сообщить нам, что мы не получим новое жилье", – говорит она.