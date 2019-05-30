Культ ненависти к Украине Игорь Яковенко

30.05.2019, 21:24

ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

ФОТО: DAY.KIEV.UA

На каком уровне находятся обитатели Кремля и их информобслуга?

По данным Счетной палаты Российской Федерации по итогам первого квартала 2019 года доходы россиян снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Эта тенденция снижения доходов продолжается уже пятый год и никаких внятных сигналов о ее прекращении от серьезных экспертов не слышно. Впрочем, есть в России один аналитик, который всегда держит руку на пульсе политической обстановке, чутко реагирует на любые ее изменения и дает точные и адекватные советы. Это бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы от партии "Единая Россия". Этот удивительный человек знаменит тем, что его запреты на ввоз в Россию молдавских и грузинских вин, а также молочной продукции из Беларуси и Литвы всегда странным образом совпадали с ухудшением отношений России с этими странами.

Вот и сейчас Геннадий Григорьевич отреагировал на информацию о снижении доходов граждан России оперативно и адекватно. Он объяснил соотечественникам, что им надо меньше есть, и жить "чуть-чуть впроголодь". Следует отметить, что в совокупности с повышением пенсионного возраста рекомендации Онищенко могут, действительно, на какое-то время уменьшить проблемы, стоящие перед правительством Российской Федерации, поскольку считанные единицы живущих "чуть-чуть впроголодь" пенсионеров смогут дотянуть до пенсии.

Но проблемы падения доходов россиян и интересные предложения депутата Онищенко по их "оздоровлению" не интересуют российский телевизор. Не становятся предметом серьезного мозгового штурма системный кризис в российской авиации (самолет "Суперджет-100" является фактически летающим гробом, а "Аэрофлот" по-прежнему предлагает пассажирам сыграть в "русскую рулетку", поскольку им надо лететь, а альтернативы нет). Не находит отражения и осмысления в федеральных СМИ глубокий раскол между РПЦ и гражданами России, нашедший свое воплощение в данных опроса в Екатеринбурге, где 74% граждан выступили против строительства храма на месте сквера, идею которого проталкивали власть, церковь и местные олигархи. Главной, а, пожалуй, что и единственной темой телевизора и всех федеральных СМИ вот уже шестой год является Украина. Пошла вторая неделя, как на федеральных каналах царит "культ Зеленского". Главные сюжеты всех новостных и аналитических программ: "Зеленский и шаурма", "Зеленский и Верховная Рада", "Зеленский на передовой в зоне АТО".

Во вторник, 28 мая произошло событие, которое буквально взорвало российское медиа пространство: президент Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства, и тем самым сделал бывшего президента Грузии и бывшего одесского губернатора вновь гражданином Украины.

Российский телевизор не является орудием пропаганды, поскольку не продвигает какую-либо идеологию, несущую некий образ будущего. Путинские медиа – это генераторы ненависти. И в производстве этого продукта они действуют намного изобретательнее и успешнее, чем советская или гитлеровская пропагандистские машины, поскольку, в отличие от них, не ограничены никакими идеологическими рамками.

Пять лет главным объектом для создания культа ненависти в российском телевизоре был Петр Алексеевич Порошенко. "Главарь фашистской хунты", "нацист", "бандеровец", "вор", "коррупционер", "убийца" - вот неполный перечень слов, который чаще всего можно было встретить рядом с фамилией пятого президента Украины.

После избрания Владимира Зеленского информационные орудия тяжело, со скрипом стали разворачиваться в сторону нового президента. Перенацеливание идет трудно. Объект непривычный и для генерирования ненависти сложный. Поржать – сколько угодно: "гляди, выбрали президентом клоуна! Гы-гы". Но те эпитеты, которыми плотно обклеили Порошенко, к Зеленскому приклеиваются плохо, выглядят не убедительно и отваливаются при эксплуатации. Ну, какой "нацист" и "бандеровец" из человека, открыто заявляющего о своих еврейских корнях? С "вором" и "коррупционером" тоже заминки. Остается натужно хихикать и обвинять Зеленского в том, что он "продолжает курс Порошенко".

"Зеленский семимильными шагами, обгоняя Порошенко, ведет Украину к гибели!" - металлическим голосом скандирует Ольга Скабеева в программе "60 минут" от 28.05.2019. "Самое страшное что наступает – это развал государственности Украины!" - вторит ей "политолог" Араик Степанян. И тут же выдает прогноз в отношении политических перспектив Владимира Зеленского: "Он не доживет до [парламентских] выборов". "Политолог" Араик Степанян не уточнил, что именно помешает Зеленскому дожить до выборов, которые должны состояться уже менее чем через два месяца. Возможно, у него есть секретные данные о состоянии здоровья нового президента Украины, или тайные сведения о готовящемся покушении, но свое пророчество "политолог" Степанян произнес громовым голосом и без тени сомнения в том, что оно исполнится.

Лютая ненависть к Украине – это тот пропуск, по которому пускают в российский телевизор. Ненавидящие Украину обитатели телевизора делятся на две категории: на тех, кто говорит об этом прямо, и тех, кто прикрывается фразами, мол, Украину люблю, а киевскую власть ненавижу. В упомянутой выше программе "60 минут" от 28 мая произошел инцидент, в котором эти различия отчетливо проявились. "Политолога" Николая Платошкина очень обрадовало решение Зеленского о выдаче гражданства Михаилу Саакашвили. "Саакашвили – это хайп, базар и разрушение!" - со счастливой улыбкой на лице заявил "политолог" Платошкин. И продолжил: "Зеленский меня радует – я не верил, что он будет вести Украину к разрушению так быстро!". После чего "политолог" Платошкин прокомментировал тот эпизод посещения Зеленским зоны АТО, когда президент Украины спросил разрешения военнослужащего присесть на кровать. "Можно сесть?" - кривляясь передразнил Зеленского "политолог" Платошкин. И тут же заорал: "Чувак, сядешь! Это мы тебе обещаем!!".

"Мы желаем добра Украине", - с нажимом произнесла Ольга Скабеева, пытаясь поправить "политолога" Платошкина. На что неумолимый Платошкин отрезал: "Это вы желаете, а я – нет!". После чего украинский "политолог" Александр Семченко назвал "политолога" Платошкина "конченным идиотом". На что "политолог" Платошкин почему-то обиделся и ушел из студии. А украинский "политолог" Семченко, изгнав конкурента, продолжил говорить то же самое, что и "политолог" Платошкин, только он радовался развалу не Украины, а украинского государства. Объяснять, что такое Украина без государства "политолог" Семченко не стал, ведущие его на всякий случай спрашивать не стали.

Некоторые антропологи, изучающие эволюцию сознания человека, полагают, что понимание связи между соитием и рождением ребенка появилось у людей довольно давно, на стадии неолита. До этого, древние люди не видели причинно-следственной связи между событиями, происходящими с разрывом в 9 месяцев. Обитатели Кремля и их информационная обслуга старательно делают вид, что не видят (а может и правда, не видят) причинно-следственную связь между оккупацией Крыма и современными неприятностями в российской экономике. Тем самым ставя себя на эволюционной лестнице намного ниже людей эпохи неолита.

Игорь Яковенко, blogspot.com