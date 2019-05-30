Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским минский процесс 1 30.05.2019, 21:43

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Хайко Маас

Фото: Reuters

Франция и Германия готовы придать «новый импульс» минскому процессу.

Франция и Германия хотят в ближайшее время "оживить" процесс выполнения Минских договоренностей о прекращении конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с Маасом в столицу Украины прибыл и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, он тоже участвовал во встрече, передает svoboda.org.

По словам Мааса, в Париже и Берлине по-прежнему считают, что конфликт на Донбассе можно завершить на основе Минских договоренностей. В заявлении глав МИД двух стран говорится, что в ближайшее время они организуют консультации по подготовке встречи в "нормандском формате" на высшем уровне, с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. Таких встреч не было уже несколько лет.

В том же документе говорится, что Франция и Германия готовы придать "новый импульс" мирному процессу, чтобы завершить вооруженный конфликт и восстановить территориальную целостность Украины.

Зеленский после встречи заявил, что министры двух европейских стран "поддерживают приоритеты его команды" - как в вопросе мирного урегулирования, так и в вопросах экономики и борьбы с коррупцией.

AM @HeikoMaas nach Treffen mit #Selensky: Das war ein außerordentlich gutes Gespräch. Haben gemeinsam mit @JY_LeDrian darüber beraten, wie wir den Minsk-Prozess wiederbeleben können. Die Menschen in der Ost-Ukraine verdienen Frieden. pic.twitter.com/oyDp4ziCsg — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 30, 2019

Это первая встреча Зеленского с главами МИД Германии и Франции после его избрания президентом. По словам Мааса, сейчас возникла "хорошая возможность", чтобы возобновить минский процесс.

Ранее глава МИД Германии встретился в Киеве с родственниками украинских моряков, захваченных в ноябре прошлого года Россией.

Зеленский же встретился с сенатором США Робертом Портманом и обсудил с ним досрочные выборы в Верховную Раду и борьбу с коррупцией.